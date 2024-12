Projeto Pescar inaugura primeiro hub de inovação

A Fundação Projeto Pescar, referência na formação socioprofissional de jovens em situação de vulnerabilidade econômica, alcançou um marco inovador ao inaugurar, em parceria com o Shopping Total, o primeiro Hub de Socioaprendizagem do Brasil. Com um investimento de R$ 4,5 milhões, viabilizado pelo Fundo de Sustentabilidade e por parcerias com empresas como Midea Carrier e Digicon, o espaço foi construído do zero e projetado para oferecer cursos de capacitação utilizando tecnologias de ponta, como impressoras 3D, quadros interativos e cinco salas de aula modernas em um ambiente que comporta até 450 pessoas.

Além disso, o hub está aberto a pesquisadores e startups (edtechs) de todo o País que desenvolvem soluções voltadas à educação, promovendo uma integração entre tecnologia e aprendizado. "Nosso objetivo é que este espaço combine o ambiente escolar com o corporativo, proporcionando aos jovens não apenas aprendizado, mas também uma imersão direta no universo profissional", destaca a educadora Paula.

A presidente-voluntária da Fundação, Adriana Loiferman, enfatiza que a principal motivação para essa transformação é a necessidade de ampliar o alcance do projeto, especialmente diante da alta demanda registrada no último ano. O novo espaço também contará com integração à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), adotando suas metodologias para potencializar os resultados do programa.

O espaço destinado ao projeto está localizado em um ponto estratégico da cidade: o Shopping Total, empreendimento com forte ligação à história do empreendedorismo varejista gaúcho. "Os egressos do hub têm uma conexão significativa com o mercado de trabalho, e essa integração com as diversas lojas do shopping será um diferencial importante para facilitar esse encaminhamento", alega Silvia, gerente de marketing do shopping.

Em 2024, a Fundação Projeto Pescar recebeu 4 mil inscrições, mas conseguiu atender apenas 5,6% desses jovens da região metropolitana de Porto Alegre. Para mudar esse cenário, o novo espaço surge como uma solução promissora, ampliando as possibilidades de atuação. A expectativa é que, até 2027, o hub capacite diretamente 500 jovens, oferecendo oportunidades concretas de qualificação e inclusão no mercado de trabalho.

Durante o período de enchentes que devastou várias regiões do estado, a antiga sede da Fundação Projeto Pescar, antes localizada na avenida Sertório, foi severamente atingida, resultando na perda total de equipamentos. Apesar do impacto, a adversidade não abalou a missão da instituição. "Perdemos tudo, menos o entusiasmo e a vontade de transformar vidas", afirma Ézio Rezende, superintendente de Impacto Social da Fundação. O episódio reforçou a resiliência da equipe e acelerou a construção do novo hub que agora se torna um ativo importante para a reconstrução da capital.

A solenidade de abertura, realizada na manhã do dia 26 de novembro, foi marcada por momentos de emoção e esperança. O evento contou com uma apresentação musical da Orquestra AACAMUS (Associação de Amigos Casa da Música) e foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Autoridades e personalidades ligadas ao Projeto Pescar participaram da cerimônia, relembrando histórias inspiradoras de egressos que tiveram suas vidas transformadas pela iniciativa.

Em seu discurso, Edgar Bortolini, presidente do Conselho Curador, destacou a colaboração coletiva que sustenta o projeto: "A mágica tem muitas mãos", reconhecendo a contribuição de todos que tornam possível sua continuidade. Durante a cerimônia foram homenageados quatro figuras essenciais na construção do legado, incluindo nomes como Geraldo Tollens Linck, fundador e presidente de honra da Fundação Projeto Pescar; sua filha, Suzana Matte Linck; sua esposa, Rose Marie; e José Portella Nunes, ex-presidente da instituição.

A semana de inauguração contou com um calendário de atividades, destinado a estabelecer o espaço como um ponto de referência para conexões e troca de saberes.

Entre as atividades, o local recebeu uma capacitação sobre juventudes e primeira infância, realizada em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Porto Alegre. Outro destaque foi o painel "Economia e Motivação", conduzido por Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), e Anton Karl Biedermann, ex-presidente da fundação. Aos 100 anos recém-completados, Biedermann segue ativo como esportista e celebrou a conquista de mais um título inédito na natação. Encerrando a programação inaugural, os jovens egressos do Projeto Pescar participaram de uma palestra sobre liderança, reforçando o compromisso do hub com o desenvolvimento pessoal e profissional.

As inscrições para os cursos do Projeto Pescar estão abertas no site oficial e são totalmente gratuitas. Para participar é preciso ter entre 16 e 19 anos, estar cursando a partir do 7° ano do Ensino Fundamental (ou já ter o ensino médio concluído); ser jovem em situação de vulnerabilidade social, com renda de até meio salário mínimo por pessoa; não ter experiências no mercado formal e não estar cursando ou ter concluído algum tipo de curso técnico ou profissionalizante.