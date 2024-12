Transpetro lança convênio para formação profissionalizante de 600 jovens em Rio Grande

A Transpetro, em parceria com o Centro de Convívio dos Jovens do Mar (CCMar), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), lança na próxima segunda-feira (9), um convênio que beneficiará 600 estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com idades entre 14 e 19 anos, no município de Rio Grande. O convênio prevê a oferta de cursos profissionalizantes para jovens estudantes da região. O evento ocorrerá no hall do CCMar, às 14h.