Teatro e diálogo a favor da sustentabilidade

Uma ilha de plástico é o único lugar habitável num planeta tomado pela água. Nela, dois humanos e um robô conversam sobre as mudanças climáticas e a urgência de ações para modificar hábitos antes que seja tarde demais. Essa é a temática da peça de teatro Reciclamundo, que já percorreu diversas cidades do Rio Grande do Sul. "A peça é essencial em tempos como agora, porque ela promove a conscientização ambiental de forma lúdica, educativa e incentiva a reflexão e a ação para um futuro mais sustentável", afirma Márcia Maria Mergen Bugs, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Rech Segundo, localizada no município de Arroio do Tigre, por onde o projeto passou no mês de julho.

Idealizado pela produtora cultural Daiane Marin e executado pela Companhia de Teatro Armazém, o espetáculo tem como foco a conscientização de estudantes do ensino básico sobre os impactos do plástico no meio ambiente. Em nova temporada, a Reciclamundo se apresenta em 18 municípios da Região Sul.

"Esse ano priorizamos o Rio Grande do Sul devido aos fatos climáticos que aconteceram. Mas o projeto já percorreu toda a Região Sul", afirma Daiane Marin, que também é CEO da d.marin, uma produtora cultural signatária do Movimento Nacional ODS Rio Grande do Sul, que busca contribuir com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pelos países-membros da ONU.

A proposta da Reciclamundo surgiu em resposta à crescente preocupação global com o impacto ambiental do plástico. Em setembro de 2024, um estudo conjunto da Sea Shepard Brasil e do Instituto Oceanográfico da USP mostrou que 100% das praias do litoral brasileiro apresentam resíduos plásticos, e 97% contêm microplásticos. Este levantamento analisou 306 praias, onde encontrou seis mil fragmentos de microplástico e 72 mil macrorresíduos.

A partir desse ponto de partida, o projeto resolveu utilizar a arte como ferramenta para levar a educação ambiental às novas gerações. "O plástico era a temática que nós gostaríamos de trabalhar por toda a questão do consumo consciente, sustentabilidade e meio ambiente", divide Daiane Aguirres, analista de Comunicação e Responsabilidade Social da Alliance One Brasil, uma das empresas apoiadoras da peça.

Para a proprietária da d.marin, a escolha do jovem como foco central é estratégica. "O público que a gente trabalha são das escolas municipais e estaduais, maioria escolas públicas, com idades a partir dos 12 anos. Eles ainda estão entendendo como as coisas funcionam. Presenciaram eventos climáticos e vão presenciar cada vez mais, por isso é importante conscientizar sobre o meio ambiente, a sustentabilidade e a reciclagem de materiais", afirma a produtora. O projeto é financiado pela Lei Rouanet e conta com o apoio da Alliance One Brasil e da China Brasil Tabacos. O texto e a interpretação da peça são da Companhia de Teatro Armazém, Cultura e Entretenimento.