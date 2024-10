Rala Bela incentiva práticas de saúde e bem-estar

A Rala Bela, que conta com mais de 90% de suas colaboradoras mulheres, reforça sua missão de promover o bem-estar não apenas para suas clientes, mas também para seus colaboradores. Através do programa "Rala Bela e Você Saúde", a empresa incentiva a prática de atividades físicas e oferece condições especiais em academias locais.

Desde sua primeira edição, o Mais Movimento tem crescido tanto em número de participantes quanto em engajamento. Este ano, a expectativa é atrair mais de 700 inscrito s, reforçando a importância da atividade física e do bem-estar em todas as idades. O evento vai além da prática esportiva, proporcionando momentos de conexão com a natureza e com outras pessoas, em uma atmosfera de superação e apoio mútuo.

Além de incentivar o exercício físico, o evento também está alinhado ao movimento Outubro Rosa, destinando 20% do valor de cada inscrição à Liga de Combate ao Câncer de Bom Princípio e à Associação Caiense de Apoio e Prevenção ao Câncer de São Sebastião do Caí. Essa iniciativa reforça o compromisso da Rala Bela com a conscientização e o combate ao câncer de mama, fortalecendo o apoio à causa.

Segundo Marines Winter Luft, CEO da Rala Bela, o evento reflete os valores da marca. "Nosso objetivo vai além de incentivar a prática de atividades físicas; buscamos promover um bem-estar mais amplo, que envolve saúde mental e a conexão com a comunidade. O Mais Movimento é uma forma de impactarmos positivamente a vida das mulheres, com foco na saúde e na responsabilidade social", afirma Marines.

A edição deste ano se destaca pela inclusão da modalidade de corrida , em resposta ao crescente número de corredores de rua no Brasil, atualmente estimado em 13 milhões, de acordo com dados da TicketSports. Os participantes poderão escolher entre trajetos de 4km e 14km para corrida, ou 4km, 9km e 14km para caminhada, atendendo aos diferentes níveis de preparo físico.

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Mais Movimento, iniciativa da Rala Bela, marca gaúcha de destaque no mercado de moda fitness e casual no Brasil , que busca promover hábitos saudáveis e o bem-estar por meio da prática de atividades físicas. O evento, marcado para o dia 27 de outubro, às 8h, no Parque Municipal de Bom Princípio, pretende reunir centenas de participantes em um ambiente de comunidade e solidariedade.

Origem do Outubro Rosa

O movimento Outubro Rosa surgiu na década de 1990, nos Estados Unidos, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa começou com ações isoladas, como corridas e distribuição de laços cor-de-rosa, símbolo da campanha, que foram ganhando adesão e visibilidade ao longo dos anos. Em 1997, as cidades de Yuba e Lodi, na Califórnia, iluminaram prédios públicos com luz rosa pela primeira vez, dando início a uma tradição que se espalhou pelo mundo. Desde então, o movimento se consolidou como uma importante ferramenta de conscientização, sendo adotado em diversos países, incluindo o Brasil.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, representando cerca de 30% dos casos novos a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A estimativa é de que mais de 73 mil novos casos tenham sido registrados no Brasil em 2023. Embora tenha alta incidência, o câncer de mama possui boas chances de cura, especialmente quando diagnosticado precocemente. A mamografia, principal exame de rastreamento, é fundamental para detectar alterações iniciais que podem ser tratadas antes que a doença avance.

A importância do Outubro Rosa está na disseminação de informações que incentivam as mulheres a realizarem exames regulares e estarem atentas a qualquer mudança em seu corpo. No Brasil, o Outubro Rosa ganhou força a partir de 2002, quando instituições e entidades de saúde passaram a apoiar a campanha e realizar eventos voltados à conscientização sobre o câncer de mama. Desde então, monumentos e prédios históricos em todo o País são iluminados de rosa durante o mês.