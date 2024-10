ONG Habitat recupera casas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul

Embora os trabalhos de reconstrução no bairro Sarandi, em Porto Alegre, estejam longe de serem concluídos, a população da região conta com o apoio da ONG Habitat para a Humanidade Brasil. A organização já trabalhou na reparação de moradias afetadas por desastres socioambientais em outras ocasiões, como em Pernambuco e na Bahia.

O plano de auxílio da ONG Habitat consiste na reparação de estruturas físicas das casas que foram diretamente danificadas durante a enchente. A iniciativa dá continuidade ao Programa de Resposta aos Desastres da Habitat Brasil, que teve a sua primeira etapa realizada em junho. Naquela oportunidade, foram distribuídos kits emergenciais de higiene e de habitabilidade às famílias.

Para que fosse possível realizar a segunda fase do projeto, a ONG Habitat angariou fundos através de doações de outras instituições e também por meio de uma campanha de arrecadação. Como os recursos da iniciativa ainda são limitados, a Habitat procura recuperar exatamente as estruturas que foram danificadas durante a enchente, como pisos, paredes, portas e janelas.

"Há uma série de reformas que nós podemos fazer para que a casa volte ao estado em que estava antes das chuvas. Por exemplo, nós estamos fazendo a pintura das moradias que ficaram muito manchadas pela quantidade de água que entrou", explica a gerente de Programas da Habitat Brasil, Mohema Rolim.

A ONG Habitat identificou as famílias que se encaixavam no perfil do projeto a partir de conversas com organizações comunitárias do bairro Sarandi. "Nós trabalhamos com famílias de baixa renda, que ganham até três salários mínimos, e que possuem casa própria. Além disso, é importante que as casas estejam em condições de serem reparadas", ressalta Mohema.

Antes do início das obras, a Habitat faz uma visita social e técnica em cada casa apontada pelas organizações comunitárias, a fim de conhecer melhor as famílias e as condições dos imóveis.

De acordo com a gerente da Habitat, as obras de reparação no Sarandi estão em diferentes estágios, considerando as especificidades de cada casa. A maioria das famílias permanece nas próprias casas, mesmo durante as reformas, por não haver outra alternativa. Assim, a ONG Habitat procura conciliar o cronograma das obras com o dia a dia dos moradores.

"As pessoas perderam tantas coisas, como móveis e roupas, que nós jamais condicionaríamos uma família a utilizar recursos para se manter em outro lugar durante os dias da obra", explica Mohema.

No momento, a Habitat está trabalhando em 50 casas diferentes, que se localizam nas comunidades Fazendinha e Asa Branca. A perspectiva da organização é aumentar esse número para 100 até o final deste ano, e para 300 até o último mês de 2025.