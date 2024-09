Campanha Amor & Esperança leva ânimo a estudantes da rede pública de ensino

O início do ano letivo é motivo de empolgação para muitos estudantes da rede pública do Estado. A nova etapa da formação básica, os novos colegas e professores, e a compra de materiais de papelaria são momentos que marcam o ano da comunidade escolar. Entretanto, a enchente de maio deste ano, além de alagar muitas residências e empreendimentos, atingiu escolas e moradias de alunos.



Sentir o cheiro das folhas de ofício de um caderno novo se tornou uma realidade distante para muitos que por um bom tempo se ocuparam em remover entulhos, limpar lama e reestruturar suas vidas. Pensando nesse retorno gradual da vida pós-enchentes e nos estudantes que logo iniciam um novo ano letivo, o Grupo Kyly, através da sua marca de roupas infantis Milon, organizou uma ação que doa kits escolares para alunos da rede pública do Rio Grande do Sul.



O diretor comercial e de marketing do Grupo Kyly, Claudinei Martins, explica que a iniciativa surgiu visando dar continuidade a ações que diminuam o impacto das enchentes na comunidade escolar atingida. “Pensamos o quanto é importante aquele momento de início de ano, da criança ir com o pai ou com a mãe comprar um material novo. Foi daí que surgiu a questão: como é que a gente poderia fazer para motivar as crianças neste início de ano letivo?”, relembra Martins.



No mercado desde 2006, a Milon veste o público infantil e pertence ao Grupo Kyly, que atualmente é a maior empresa de vestuário infantil do Brasil. Claudinei lembra que quando as enchentes começaram no Estado, o Grupo se engajou em ajudar de forma urgente e rápida, mas que o principal objetivo seria auxiliar as crianças atingidas, pois elas são o público da marca.



“Conversamos com os nossos franqueados e falamos que estávamos pensando em fazer uma doação de 20 mil camisetas. Vender esses produtos através das redes de lojas e com todo o dinheiro que fosse arrecadado, comprar kits de material escolar para as crianças do Rio Grande do Sul”, afirma o Diretor do Grupo Kyly.

produziu 20 mil camisetas infantis, do tamanho 1 ao 14, na cor branca com a palavra “Esperança” estampada. Essas camisetas já estão sendo vendidas nas lojas conveniadas da marca. Juliana da Fre é dona de duas lojas franqueadas da Milon em Porto Alegre, uma no shopping Iguatemi e outra no Barra Shopping.



“É muito bacana essa campanha, fazer a camiseta para as crianças e 100% do lucro com a venda ser convertido a esses kits para que crianças atingidas pela enchente possam voltar para a escola com um material novo, é muito significativo. Também ter uma ação dessas que vincula o universo infantil, que é o meu negócio, onde eu me sensibilizo”, afirma Da Fre.



Segundo o diretor do Grupo Kyly, as camisetas da campanha Amor & Esperança estão à venda nas 109 lojas Milon distribuídas em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. É possível adquirir a peça através do site da marca, no endereço loja.milon.com.br "São 20 mil camisetas, o que dá, tirando os impostos, em torno de 800 mil. O lojista paga esse dinheiro para nós, que depositamos numa conta específica para fazer a compra de material escolar", explica Martins.

Toda venda será revertida em recursos para a compra dos kits escolares que serão distribuídos por distritos do Rotary Internacional. Um dos distritos participantes é o Distrito 4670, presente em Porto Alegre e na região metropolitana.



Rosana Oppitz é Governadora do Distrito 4670 e está atuando no planejamento para a chegada dos kits. “Agora a campanha precisa fazer o maior número de vendas. Depois que eles tiverem com o material pronto, nós temos galpões que foram cedidos por outras entidades. A previsão é que o material seja entregue para o ano letivo de 2025, a partir de janeiro”, afirma Oppitz.



Nos kits, todo o básico para iniciar mais um ano de estudos: mochila, estojo, caderno, lápis, borracha, apontador e canetas. “ Quanto custa comprar um kit de material desse? O básico vai dar em torno de R$45 mais ou menos. Para quem tem uma renda que não é tão alta, faz diferença”, finaliza Martins.



O Rotary, com o apoio da Defesa Civil, fará o levantamento de comunidades atingidas para fazer a distribuição do material através de seus voluntários. "Nós temos em torno de 1200 associados que são multiplicadores de ações humanitárias e queremos garantir que essas crianças, quando voltarem à escola, voltem com ânimo", finaliza a Governadora do Rotary.