Mudança de status da febre aftosa ainda gera polêmica

Há quatro anos, o Rio Grande do Sul suspendeu a imunização contra febre aftosa nos seus rebanhos e passou ser considerado como área livre da doença sem vacinação. A mudança de status até hoje divide opiniões: muitos falam em ganho zero e exposição dos animais a uma doença que pode trazer graves prejuízos econômicos ao Estado. Outros defendem a medida com unhas e dentes pelo resultado positivo que trouxe, com abertura de novos mercados e possibilidade de alavancar exportações . O medo de que a doença volte e se repita a tragédia de Joia , quando quase 17 mil animais precisaram ser sacrificados , divide espaço com a total confiança no serviço de vigilância do Estado e a certeza de que mais mercados serão abertos para a carne gaúcha.

Mudança de status da febre aftosa traz benefícios, mas ainda é preciso avançar

O ano de 2024 é emblemático no que diz respeito ao tema da Febre Aftosa no Rio Grande do Sul: são 24 anos da tragédia de Joia, quando um foco da doença levou a pecuária gaúcha para o fundo do poço e quatro anos da mudança de status sanitário para livre sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Dois momentos extremos, completamente opostos e que suscitam polêmica até hoje. Mas, afinal, suspender a vacina trouxe mesmo vantagens econômicas para os rebanhos gaúchos, ou apenas deixou milhares de cabeças de diferentes espécies ainda mais vulneráveis?

O sócio e coordenador regional da Safras & Cifras consultoria agropecuária, Alessandro Acosta, diz que, na prática, não observa ganho real com a mudança de status. "Nós não temos nenhum resultado prático de influência positiva da mudança de status no Estado. Não vemos melhora, pelo contrário, temos um cenário da pecuária no Estado bastante apertado em todos os segmentos, seja na terminação, cria, recria e engorda, está bem desafiador para o pecuarista", afirma o especialista. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços sobre as maiores variações absolutas nas exportações do Estado em 2022-2023 colocam a carne bovina como o produto que mais apresentou queda no período: redução de 33,8% US$ FOB (free on bord, na tradução, que significa que o exportador é responsável pela mercadoria até ela estar dentro do navio, para transporte, no porto indicado pelo comprador) de US$ 442,9, em 2022, para US$ 293,3, em 2023.

O economista da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, diz que sempre foi contra a retirada da vacina, pois acredita que o risco é imenso para um ganho muito discutível. "Sempre dou o exemplo: eu gostaria de pular de paraquedas, mas aí eu olho o risco. A vista do alto deve ser linda, mas eu não me sinto à vontade me atirando no avião. É um risco muito alto para um retorno muito baixo", compara.

Para o vice-presidente técnico da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), José Arthur Martins, o mercado de carne suína e, na carona dele, o de aves foram os que se beneficiaram primeiro com a mudança de status, com a vinda de missões internacionais interessadas nesse tipo de proteína. "Abriram mercados importantes como Filipinas e Chile. São setores que têm escala e conseguem abastecer os mercados", diz Martins. A expectativa do setor suinícola agora é iniciar exportações de miúdos e carne suína com osso para a China. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) demonstram que os embarques de carne suína, produtos processados e in natura cresceram 13,6% em agosto deste ano, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Foram exportadas 26 mil toneladas, contra 22,5 mil em agosto de 2023.

Para o dirigente, o caso da bovinocultura de corte é um pouco mais difícil, por ser uma cadeia de mais longo prazo e por não ter escala para exportar. "Esse é o grande nó: vamos supor que nos peçam dois contêineres por semana a gente tem? Não". Segundo ele, essa dificuldade está relacionada ao ciclo produtivo da atividade que é muito longo: desde o momento em que a vaca é inseminada demora cerca de 500 dias até o terneiro ter idade para abate e, por isso, fica difícil ter previsibilidade sobre por quanto o produtor vai vender o seu produto. "As propriedades rurais estão cada vez menores e é preciso ser cada vez mais eficiente, ter ganho em produtividade e ela ainda segue muito baixa no Estado. Além disso, a soja invadiu áreas enormes que eram de pecuária", completa Martins.

Sobre o risco de focos de aftosa no Estado, o especialista diz que "correr risco é intrínseco à atividade pecuária" e que acredita fortemente na competência do sistema de vigilância animal do Estado. "A vigilância evoluiu muito e está bem preparada para realizar operações, especialmente nas fronteiras do Estado. Hoje, temos condições de resposta muito mais eficiente e rápida, está absurdamente mais seguro, mais tecnologia, mais equipamentos. Vide o foco de Newcastle que apareceu recentemente e mataram o foco em dez dias", pondera.