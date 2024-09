Valor de produção dos principais produtos da pecuária gaúcha cresce 2,5% e alcança R$ 11,3 bilhões

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (19) a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) 2023, que traz dados sobre os rebanhos existentes nos estados e municípios e sobre a produção de origem animal no ano de referência.



Em 2023, o valor de produção dos cinco produtos de origem animal produzidos no Rio Grande do Sul, somados, alcançou R$ 11,3 bilhões, esse montante representa um crescimento de 2,5% em relação ao estimado para o ano anterior. São seis os produtos de origem animal levantados pela PPM, sendo leite, ovos de galinha e codorna, mel de abelha e lã, porém, os casulos do bicho de seda não são produzidos no Rio Grande do Sul.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de lã do País, sendo responsável por 95,6% da produção nacional em 2023. O Estado produziu 8,1 mil toneladas de lã em 2023, quantidade inferior aos 8,4 mil toneladas de 2022. Entre os municípios gaúchos com a maior produção de lã, em 2023, se encontra Sant'Ana do Livramento (RS) com a maior produção do Estado e do País, produzindo 1,1 mil toneladas. Já, o município gaúcho em que a produção de lã representa mais de 60% do valor total da produção de origem animal é o município de Pinheiro Machado, com uma produção de 352.896 quilos.



Quando se trata de produção de mel de abelha, o Rio Grande do Sul seguiu sendo o maior produtor do País em 2023. A produção ficou na casa dos 9 mil toneladas, assim como em 2022 (9,1 mil toneladas), que gerou R$ 124,2 milhões, valor inferior (10,9%) quando comparado com o de 2022 ( R$ 139,5 milhões). No País, a produção de mel bateu novo recorde de produção e alcançou 64,2 mil toneladas. A Região Sul, que durante a maior parte do histórico da pesquisa liderou o ranking, apresentou uma queda de 3,8% e, ainda assim, produziu 34% do mel brasileiro, abrigando os primeiro, terceiro e oitavo maiores produtores: Rio Grande do Sul (14,2%), Paraná (13,2%) e Santa Catarina (6,6%).



Dentre os municípios gaúchos, Santiago tem a sexta posição no País com produção de 754 mil quilos, seguido por Bagé em décimo primeiro lugar, com uma produção de 540 mil quilos.



Na produção de leite, o Estado foi o terceiro do País, tendo se mantido na casa dos 4 milhões de litros produzidos em 2023, contribuindo com R$ 9,1 bilhões para o total do valor da produção gaúcha, o que significa 80,6% do valor total no Estado.



A produção leiteira representa, em 247 municípios gaúchos, mais de 90% do valor total da produção. Santo Cristo é o município gaúcho com maior produção de leite, com 69.236 mil litros produzidos, totalizando R$ 160.626.000, em 2023, que representam 98,3% do valor da produção total do município.

Quanto aos ovos de galinha, o Rio Grande do Sul, foi o quarto maior produtor do País, com mais de 377 milhões de dúzias de ovos produzidos em 2023 - aumentando em relação a 2022 (371 milhões). Também houve aumento no valor de produção, passando de R$ 1,7 bilhão para R$ 1,9 bilhão.



A PPM ainda aponta que o rebanho bovino aumentou no Rio Grande do Sul em 2023, passando de 11,9 milhões de cabeças de gado para 12 milhões. O Estado tem o oitavo rebanho do País. Dois municípios se destacam: Alegrete e Sant'Ana do Livramento que estão entre os 50 municípios com os maiores rebanhos do Brasil. A pesquisa mostrou que houve diminuição nos rebanhos de equinos (492 mil cabeças para 490 mil) e de suínos (de 6 milhões 171 mil para 6 milhões 62 mil). Por sua vez, o rebanho de ovinos aumentou de 3 milhões 353 mil para 3 milhões 361 mil. O número de galinhas diminuiu, passando de 21 milhões 603 mil, em 2022, para 21 milhões 429 mil, em 2023.