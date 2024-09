Pampa gaúcho é tema de evento na cidade de Bagé

A Embrapa Pecuária Sul e a Associação de Agricultores da Região da Campanha (Agricampanha) realizaram uma Manhã de Campo sobre o projeto Integra Pampa. O evento aconteceu nos campos experimentais do centro de pesquisa, em Bagé, e teve como objetivo apresentar algumas pesquisas e resultados no projeto que está avaliando os melhores arranjos para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no bioma Pampa.

Uma das áreas de pesquisa abordadas foi em relação a produção de soja, em sistemas integrados ou não. A pesquisadora da Embrapa Clima Temperado Ana Cláudia Barneche de Oliveira, apresentou os resultados feitos com diferentes cultivares de soja nas duas primeiras safras do projeto. Segundo a pesquisadora, em ambos os momentos, questões climáticas afetaram os resultados, a estiagem na primeira e as chuvas na segunda.

Ana Claudia falou que estão sendo testadas diferentes cultivares, tanto comerciais como linhagens ainda não lançadas, para avaliar as que apresentam melhores resultados para a região. Já o pesquisador Giovani Theisen, da Embrapa Clima Temperado, apresentou trabalhos sobre a velocidade de plantio de sementes para o desenvolvimento da cultura.

O coordenador do projeto, Naylor Perez e o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul Vinicius Lampert, apresentaram resultados na produção animal nas áreas integradas. Ele também ressaltou que as condições climáticas prejudicaram o planejamento, com a demora no estabelecimento das pastagens e entrada de animais. No inverno passado foi avaliado o desempenho de 50 animais em uma área de 55 hectares durante um período de 163 dias, quando foi registrada uma média de ganho médio diário de peso em torno de 800 gramas por hectare por animal.

O projeto Integra Pampa tem como objetivo principal avaliar os melhores arranjos para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no bioma Pampa, a partir de diferentes desenhos envolvendo a produção de grãos, carne e madeira. Os experimentos estão sendo realizados em uma área de pouco mais de 300 hectares e posteriormente serão validados em unidades de referência tecnológica e unidades demonstrativas.