Projeto voluntário vai reformar Sala de Recreação da Oncologia Pediátrica do HCPA

Uma parceria entre a Casa Leksio, reconhecida pela excelência no ensino de decoração de interiores, e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre irá beneficiar pacientes e familiares da Oncologia Pediátrica por meio de um projeto voluntário de reforma da Sala de Recreação. O objetivo é melhorar as condições de cuidado e conforto para as crianças em tratamento oncológico.

A inciativa – batizada de Projeto Recrear - conta com a participação ativa dos alunos da Casa Leksio, que estão dedicando seu tempo e aplicando seus conhecimentos para criar um ambiente acolhedor e propício ao bem-estar durante esse período desafiador.

“Este é um exemplo poderoso de como a comunidade pode se unir para fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Entramos agora na fase de arrecadação de recursos para executar a obra e convidamos empresas, influenciadores e profissionais da área para contribuir com essa causa nobre”, diz Cristina Amaral, Diretora de Relações com o Mercado da Casa Leksio.



A nova Sala de Recreação

Equipe de enfermaria, fisioterapia e arquitetura do HCPA Casa Leksio/Divulgação/JC



O projeto de decoração para o novo espaço foi pensado com muito cuidado para atender às necessidades de acessibilidade das crianças que utilizam cadeiras de rodas e suporte para soro. Além disso, foram escolhidos materiais que facilitam a higienização dos brinquedos e das áreas, e o ambiente foi dividido em setores, considerando que é frequentado por bebês, crianças, adolescentes e familiares.

O espaço contará com nichos de leitura, uma área acadêmica e uma sala multiuso. O destaque da decoração será uma árvore central que se estenderá do chão ao teto, podendo ser decorada para o Natal e outras datas comemorativas. Nela, será colocado um sino, que será tocado sempre que um paciente concluir seu tratamento.

Captação de recursos

O primeiro evento para arrecadação de fundos foi marcado para dia 11 de maio e acabou não se efetivando em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A retomada desse projeto acontece em um novo show dia14 de setembro e contará com as bandas MMHC (Movimento Música do Hospital de Clínicas de Porto Alegre) e a banda FL&RT. A renda dos ingressos será direcionada 50% para financiar a reforma da Sala de Recreação da Oncologia Pediátrica e 50% para o Gravador PUB, que foi totalmente atingido pela enchente em Porto Alegre.

Uma série de outros eventos já estão programados para apoiar esse projeto crucial, incluindo um leilão virtual e palestras destinadas ao segmento da decoração.

Mais informações sobre o projeto, bandas e valores de ingresso em: https://casaleksio.com.br/campanhahcpoa/. Para informações sobre como apoiar o projeto no WhatsApp 90090078, com Cristina.



Sobre a Casa Leksio