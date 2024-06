Tramontina apresenta seus talheres inclusivos

A tradicional empresa gaúcha Tramontina, conhecida nacional e mundialmente por seus utensílios domésticos para cozinha, firmou parceria com a ZON Design para o desenvolvimento de produtos adaptáveis a pessoas com dificuldades motoras. Os estudos para o desenvolvimento dos talheres ForAll da Tramontina foram feitos por meio de uma parceria inédita com uma equipe da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre). Esse encontro foi realizado graças à ponte estabelecida pela ZON, que apresentou a iniciativa ao Laboratório de Análise de Movimento e Reabilitação da UFCSPA.

Segundo Marcos Grespan, diretor da Tramontina, essa equipe identificou as modificações a serem realizadas a partir do mapeamento das principais queixas relacionadas à alimentação de pessoas com doença de Parkinson, ou mesmo de outras limitações que comprometessem a estabilidade da coordenação motora por meio de tremores.

"Os talheres foram desenvolvidos especialmente para atender às pessoas com limitações de movimentos e carregam consigo o comprometimento, cuidado e carinho de nossos colaboradores. Nosso objetivo era garantir que estas pessoas retornassem à mesa, tendo novamente a refeição como um momento feliz para ser compartilhado com a família e amigos, e, pelos relatos que temos recebido, estamos conseguindo cumprir.", conta Grespan.

A ideia surgiu devido à percepção de haver uma grande demanda que, geralmente, não é bem atendida. Sem abrir mão do design, os talheres são totalmente funcionais, e ainda estampam a qualidade oferecida pela Tramontina: funcionalidade, qualidade e design: "Nos talheres ForAll buscamos unir esses três fatores fundamentais para proporcionar independência e dignidade às pessoas com doenças ou condições que acabam tornando a hora das refeições menos prazerosa. Os talheres são discretos e elegantes e o kit é composto por estojo, facilitando seu uso também fora de casa", esclarece Grespan.

Uma variedade de testes foi realizada até a concepção ideal dos talheres. O diretor conta que o número de protótipos chegou a mais de 100, tendo sido testados até que houvesse a aprovação da equipe do laboratório da UFCSPA. A colaboração é fruto dos esforços da companhia em manter-se junto às comunidades nas quais está inserida, com um laço que corresponde a fornecedores, organizações sociais, universidades e entidades representativas.

Os detalhes são discretos. Os pontos e as curvas do cabo servem como meros ilustrativos dos talheres, podendo ser encontrados tanto na cor preta quanto no acabamento espelhado. É um pouco da Tríade Vitruviana nas mãos das famílias, um oferecimento da empresa gaúcha.

"Temos um amplo portfólio de soluções e acreditamos que o diálogo com todas as pessoas é fundamental para entender as diferentes demandas da sociedade", conta Grespan. "E o trabalho em parceria é essencial para garantir um olhar sistêmico e mais diverso. Este projeto é o primeiro em parceria com a UFCSPA. Já nossa parceria com a ZON Design é de longa data. O estúdio de design já assinou importantes e diferentes produtos da Tramontina - desde mobiliário até coleções de talheres.", esclarece.

A Tramontina possui outros projetos que visam à oferta de qualidade para segmentos de pouca demanda correspondida, nem sempre sendo o da dificuldade motora em si. Um exemplo é o chamado Conjunto Beni, que consiste em mesa e cadeira adaptadas para crianças, com o intuito de proporcionar organização para as tarefas do dia a dia.

O alcance dos produtos da marca confere distâncias ainda maiores, incluindo mais pessoas à mesa. Voltando seus investimentos ao desenvolvimento de talheres assistivos, a Tramontina atende a uma demanda latente, muitas vezes despercebida.

"Recentemente, lançamos um produto voltado a crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mesmo não sendo focado em pessoas com dificuldade motora, é um produto que merece ser destacado por também responder a uma demanda latente de um grupo com necessidades ocultas, mas que devem receber sempre um olhar de atenção", elucida Grespan.

Especificamente, os detalhes que fazem dos talheres do conjunto ForAll assistivos não passam de acentuações de características do objeto. As colheres, por exemplo, são mais estreitas, e possuem o bojo aprofundado; e, assim como as colheres, os garfos do conjunto são mais largos e com um bojo mais profundo.

Já as facas, que operam sob um movimento totalmente diferente, possuem serrilha exclusiva que garanta mais firmeza e segurança no corte, além de uma ponta arredondada.

Sem contar que os talheres vêm em um estojo próprio, com alça confortável, e zíper com argola para facilitar o transporte.

