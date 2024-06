Empresa de RH lança programa gratuito para ajudar na recolocação de profissionais do Rio Grande do Sul

A FESA Group, ecossistema integrado de soluções de RH, em colaboração com a Recrut.AI e Trillio, lança o programa "Todos pelo RS" para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, conectando empresas com oportunidades de emprego em aberto a profissionais gaúchos ou residentes do estado impactado.

Por meio desta parceria, foram criados dois espaços focados em empregabilidade. Um para empresas que queiram compartilhar suas vagas e outro para os candidatos que desejam se cadastrar para as oportunidades. Para as empresas, a iniciativa oferece uma oportunidade única de acessar um pool diversificado de talentos, enquanto demonstram seu compromisso social e responsabilidade corporativa.

Para os candidatos, a plataforma representa uma porta de entrada para novas oportunidades de carreira e desenvolvimento profissional, facilitando a inserção e retorno ao mercado de trabalho, ainda mais nesse momento desafiador na região.

Plataforma para candidatos:

A página Todos pelo RS - Candidato permite que moradores do Rio Grande do Sul se candidatem gratuitamente a vagas de emprego presenciais ou híbridas na cidade onde moram e até remotas em todo o país. Os candidatos podem acompanhar suas inscrições e o andamento das vagas, além de receber feedbacks diretamente pelo aplicativo da Recrut.AI.

Plataforma para empresas:

A página Todos pelo RS - Empresa permite que companhias de todo o Brasil cadastrem suas vagas. Assim, poderão oferecer oportunidades de trabalho, contribuindo diretamente para a recuperação econômica do estado.



Parceria com Trillio:

Além disso, a iniciativa inclui uma parceria com a Trillio, oferecendo cursos gratuitamente para candidatos, como:



•Saúde Mental: Conceitos e Ferramentas para uma vida mais saudável

•Garra: A Arte de Perseverar

•Inteligência Emocional: Como equilibrar as suas emoções

•Mindfulness e Meditação: Vivendo o aqui e agora

•Mentalidade de Crescimento

•Comunicação

•Comunicação Não-Violenta: Dicas Práticas

Carlos Guilherme Nosé, CEO da FESA Group, destacou a importância da iniciativa de empregabilidade: "A Trillio e a Recrut.AI fazem parte do ecossistema de soluções de RH da FESA Group, e estamos todos entusiasmados em colaborar nesta importante missão de reconstruir o Rio Grande do Sul. Acreditamos que, ao conectar talentos locais com empresas comprometidas, podemos criar um impacto significativo na economia e no bem-estar social da região. Dessa maneira, estamos oferecendo cursos gratuitos como um passo adicional para capacitar e preparar os candidatos para as oportunidades. Impactar positivamente a vida das pessoas está no nosso DNA.