Taurus reafirma comprometimento com a educação

A Taurus, empresa estratégica de defesa produtora de armas de fogo de renome mundial, mira seus projetos de impacto social no meio da educação. Reforçando seu comprometimento com a capacitação e o desenvolvimento de capital humano, a empresa renova o seu projeto de Educação Continuada Taurus, que oferece incentivos para a qualificação de pessoas em cursos com os títulos de Master of Business Administration (MBA), Master of Business Economics (MBE), mestrado e doutorado. O incentivo é fornecido através da parceria da Taurus com instituições de ensino, contando, por exemplo, com a recente parceria com a Unisinos - que, desde fevereiro, oferece descontos exclusivos para colaboradores da empresa em cursos de Graduação, Pós-Graduação e idiomas.

Apenas em 2023, a Taurus responsabilizou-se pela formação de uma turma de 14 colaboradores no MBE em Engenharia de Produção e Sistemas. Outros 14 alunos estão engajados no MBE em Indústria 4.0 & Transformação Digital na Unisinos; cinco alunos no mestrado Engenharia de Produção e Sistemas Taurus na Unisinos; um aluno no mestrado em Engenharia de produção na Ufrgs; e um aluno no Mestrado em Engenharia Mecânica na FURG.

Dentre as diversas iniciativas incluídas no programa, a Taurus igualmente oferece-se a alcançar a estender a educação de qualidade a PCD's. Essa é a função do "Taurus do Bem - Respeitando as diferenças em prol da igualdade", que em 2021 firmou parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Senai, como uma demonstração de desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas com deficiência por meio de cursos de capacitação técnica. De uma turma de 11 alunos, três foram efetivados pela empresa.

"A qualificação e a inclusão profissional de pessoas com deficiência trazem benefícios para os profissionais, para as empresas e para toda a sociedade. Com ou sem deficiência, todos os seres humanos merecem ser incluídos e respeitados em todos os ambientes, para que possamos, cada um com a sua singularidade, exercer o direito à cidadania", salienta o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.

"Na Taurus, é valorizado o potencial que as pessoas têm. São oferecidas oportunidades de aprendizado e ambientes inclusivos, colocando em prática uma visão empresarial ética, sustentável e que busca a produtividade. Isso é o que feito na Companhia.", enfatiza.

São múltiplos os benefícios e beneficiados dos programas, mas Nuhs oferece uma estimativa: "Todos os colaboradores serão beneficiados pelas inciativas do projeto de Educação Continuada Taurus, ou seja, mais de 2.700 pessoas.".

As ações são voltadas inicialmente a comunidades próximas da unidade da empresa localizada em São Leopoldo. Desde 2018, início da atual gestão, a companhia busca uma maior assertividade na área de Responsabilidade Social, alinhando-se com os ideais ESG através de seu Comitê ESG. Conforme Nuhs, "A Taurus é pioneira na área de segurança e defesa no mundo a adotar a pauta ESG e a divulgar um Relatório de Sustentabilidade.".

As outras iniciativas do programa de impacto social para a qualificação educacional incluem o Projeto Trilhar, tendo como objetivo criar trilhas de desenvolvimento profissional, iniciando pelos cargos operacionais na área de manufatura e, depois, ampliando para as áreas de apoio e administrativas, visando à garantia de que todas as oportunidades de crescimento na empresa sejam claras e facilmente acessíveis aos colaboradores. Ao todo, 250 colaboradores das áreas de Usinagem, MIM (Metal Injection Molding) e Qualidade já se qualificaram nos cursos de Metrologia e de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, através do acesso à plataforma da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fergs) que contém cursos online de qualificação do Senai.

Outros títulos de programas incluem o Taurus Shooting Academy, uma plataforma digital de capacitações teóricas e práticas; Capacitação de Engenheiros de Produtos e Processos, um programa realizado no Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/EUA (CITE) da Taurus para capacitar engenheiros de produtos e processos; o Programa Jovem Aprendiz Talento, outro programa realizado em parceria com o Senai, que busca preparar os alunos rumo à sua jornada profissional no setor industrial, oferecendo, além de qualificação acadêmica, oportunidades no mercado de trabalho; e o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, em que mais de 200 gestores foram capacitados em comunicação, feedback e recrutamento e seleção na Unisinos.