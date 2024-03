Instituto Cyrela qualifica espaços de instituições de ensino e beneficia cerca de 1 mil crianças de Porto Alegre

O Instituto Cyrela beneficiou 1.086 crianças e adolescentes de Porto Alegre, entre elas crianças com surdez e outras comorbidades, tendo sido feitas obras de melhoria em quatro instituições de ensino, que totalizaram um investimento de R$ 348.200,00. Foram elas as organizações sociais Renascer da Esperança, da Restinga, Ação Social de Fé, no bairro Sarandi, e a Sociedade União Vila dos Eucaliptos - SUVE, no Mário Quintana. Além dessas organizações, também foi contemplada a Escola Especial para Surdos Frei Pacífico, localizada no bairro Santo Antônio.

O Instituto Cyrela foi fundado há 12 anos, no ano de 2011, com o objetivo de cuidar da área de investimento social privado externo da Cyrela. "A ideia é que onde a Cyrela tem negócios ela deve destinar parte do seu lucro para promover o desenvolvimento social dessas regiões" afirma o Diretor Executivo do Instituto Cyrela Aron Zylberman. Atualmente ela está presente em três capitais: Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. O Instituto recebe como orçamento 1% do lucro líquido da operação da Cyrela, e com esse recurso são feitos os investimentos. "1% pode parecer pouco, mas se todas empresas fizessem, seriam recursos importantes direcionados para questões sociais", ressalta ele e convida mais empresas para fazerem parte do 1%. O diretor executivo comenta que esse investimentos estão fundamentados em dois critérios: primeiro, eles tem que estar de alguma forma relacionados com a educação e dentro do grande campo da educação, quanto mais jovem as crianças atendidas, melhor. "Acreditamos que ao fazer investimento na primeira infância o impacto é maior, vai subindo a idade o impacto vai diminuindo. Sempre é positivo, mas quanto mais jovem a criança que recebe o investimento, melhor será o retorno para a sociedade" complementa Zylberman. O segundo critério levado em consideração é o território, no qual se procura sempre escolher aqueles onde são feitos negócios, como é o caso de Porto Alegre.

Para a escolha da organização, geralmente o Instituto busca conversar com os colegas locais para identificar organizações que sejam idôneas, com boa reputação e que realizem um trabalho reconhecido pela cidade e cidadãos de Porto Alegre como relevante. "Apesar dos recursos limitados, cria-se um comitê do qual eu, Rodrigo Putinato e as áreas de pessoas de Porto Alegre e São Paulo participam, é feita uma reunião em que se avalia as possibilidades e se procura de maneira equilibrada, escolher aquelas que a entidade acredita que irá fazer um bom uso do investimento. A seleção é feita de maneira isenta e foi dessa forma que as quatro organizações foram escolhidas ano passado" comenta Zylberman. O conceito de seleção é baseado em território e educação. "Temos um empreendimento, podendo ser próximo de uma área de vulnerabilidade social, então é feito um mapeamento das escolas, creches, organizações sociais que operam no campo da educação próximo do empreendimento e por isso, chamamos o programa de Vizinhança do Saber" destaca o diretor executivo. Existem duas opções de seleção, sendo uma delas os editais, que são abertos, publicados e divulgados nas redes sociais e as organizações que se encaixam nos critérios podem se inscrever. Zylberman comenta que outra forma tem se revelado mais eficiente, a busca ativa. "Ao invés de abrirmos editais e recebermos dezenas de inscrições, tomamos iniciativa de mapear organizações que sejam próximas dos nossos negócios e dentro delas fazemos uma análise cadastral e buscamos conhecer as lideranças, que consideramos importantes, no caso de uma escola, o papel da direção, da orientação pedagógica. O time que lidera a escola e sua paixão pela educação e cuidado com os jovens é fundamental para nós".

Portanto, o recurso empregado nas obras e aquisição de produtos é proveniente do Programa Vizinhança do Saber, responsável pela estratégia de Investimento Social Privado (ISP) do Instituto Cyrela, um aporte totalmente voluntário realizado nos territórios em que a companhia está presente. Enquanto o processo de seleção das participantes foi realizado pela Parceiros Voluntários, parceira executora do projeto na regional. As organizações participantes inscreveram seus projetos e foram selecionadas por um Comitê interno da Regional Sul e Instituto Cyrela.