Ação social da CMPC doa 276 mil cadernos para alunos de escolas públicas

No dia 11 de março, a CMPC deu início à distribuição de 276 mil cadernos e 3,2 milhões de folhas de papel em formato A4 para estudantes da rede pública de 55 municípios gaúchos. Sendo uma campanha em parceria com as secretarias municipais de educação, a iniciativa sempre teve por objetivo auxiliar os alunos da rede pública ao oferecer os cadernos e folhas, materiais fundamentais para os seus estudos.

"Desde a nossa chegada ao País, em 2009, prosseguimos com a produção e doação, pois entendemos que nossa atuação deve acontecer em comunhão com o contexto que estamos inseridos, beneficiando os estudantes da comunidade gaúcha que tão bem nos acolhe" afirma o diretor de Assuntos Corporativos da CMPC, Augusto Robert.

Na edição de 2024, serão atendidos cerca de 300 mil alunos de 4 a 14 anos da Educação Infantil e Ensino Fundamental e, para a CMPC, essa ação se trata de uma oportunidade ímpar. "Nos sentimos honrados em poder contribuir com a doação desses materiais e acreditamos que há um impacto no estímulo dos alunos ao recebê-los. Nosso objetivo é seguir com essa iniciativa." O diretor também destaca outro aspecto importante, o de que as doações ocorrem em municípios onde a empresa tem operações florestais, industriais ou logísticas.

"A celulose e o papel dos cadernos são produzidos em nossa indústria, localizada em Guaíba. Assim, nossas atividades passam a promover um benefício social àqueles que são nossos vizinhos" evidência Robert. Ainda em relação à relevância de dar um retorno social aos ambientes em que a empresa está inserida, o diretor comenta que a companhia tem um olhar especial e atento para que a atuação se desenvolva em sintonia com os anseios das comunidades próximas às operações.

"Enxergamos como ideal um modelo de sociedade em que os negócios caminham de mãos dadas com desenvolvimento social e a geração de valor compartilhado com a população. Por isso, iniciativas como a doação de cadernos e folhas fazem parte da atuação da CMPC e ocorrem de forma contínua". No ano de 2023, a CMPC aportou aproximadamente R$ 16 milhões em ações ligadas à educação, geração de emprego e renda e qualidade de vida.

A divisão do volume acontece de acordo com a quantidade de estudantes carentes matriculados, um trabalho de seleção feito pelas secretarias municipais de educação e, neste ano, os cadernos possuem 96 folhas cada um, totalizando uma carga de 41,6 toneladas de material escolar. Em relação aos custos do projeto, eles são diluídos no processo operacional, uma vez que a doação ocorre com produto, e não com recursos diretos. Para a empresa, em vários aspectos, esse caderno valoriza a sustentabilidade.

"Nossa madeira é certificada internacionalmente, tendo garantia de plantio e cultivo responsáveis e com olhar especial para o meio ambiente. Nossa unidade industrial, em Guaíba, conta com uma produção de celulose de fibra curta (eucalipto), mas também possui uma fábrica de papel. Assim, aproveitamos a nossa própria celulose e nosso próprio papel para produzir esses cadernos. Com isso, utilizamos de parceiros para que transformem esses produtos em um item indispensável ao ensino público" destaca Robert.

Os municípios atendidos pela edição 2024 do projeto são: Aceguá, Alegrete, Amaral Ferrador, Arroio dos Ratos, Arroio Grande, Bagé, Balneário Pinhal, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Caçapava, Cacequi, Cachoeira do Sul, Camaquã, Candelária, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Charqueadas, Cidreira, Cristal, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encruzilhada, General Câmara, Guaíba, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Lavras do Sul, Maçambará, Manoel Viana, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Pantano Grande, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Rio Pardo, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Vitória Palmar, Santana da Boa Vista, Santana do Livramento, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Jerônimo, São Sepé, Sertão Santana, Tapes, Triunfo, Unistalda e Vila Nova do Sul.

O diretor relata que a empresa tem uma relação sólida e contínua com representantes das 55 prefeituras de municípios onde existem operações, o que viabiliza essa ação. "A iniciativa de doação de cadernos surgiu da possibilidade de gerarmos desenvolvimento social nas regiões onde estamos presentes, principalmente por ocorrer com o uso dos nossos produtos: celulose e papel. É um grande orgulho ver que o eucalipto que plantamos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul se transforma em ferramenta de apoio à educação pública do Estado" salienta.

Com relação a feedbacks, Robert relata que é comum, no começo do ano, diretores de escolas e professores da rede pública entrarem em contato buscando informações de quando ocorrerá a doação de cadernos, mas reforça que a relação é 100% com as secretarias de educação dos municípios.