Porto Alegre deve ampliar zona rural e produção do agro no Extremo Sul

A capital gaúcha, que celebra seus 252 anos em 26 de março , esconde um lado rural que vai muito além do cenário turístico. Situada entre as três capitais brasileiras com maior extensão de zona agrícola, fica apenas atrás de Palmas e São Paulo . Com uma área de 4 mil hectares, representando 8,28% do território municipal, a região do Extremo Sul concentra propriedades voltadas para agricultura e pecuária . Segundo dados da prefeitura, a localidade abriga 450 unidades de produção . A reportagem especial desta edição busca desvendar o perfil agropecuário de Porto Alegre e revelar sua importância para a economia de Porto Alegre e para quem vive da terra.

A Porto Alegre rural que muita gente desconhece

O esforço é para qualificar os produtores para ampliar a rentabilidade e minimizar perdas com os eventos climáticos, especialmente os orgânicos. A situação, somada à alta demanda de mão de obra na fruticultura levaram à erradicação de cerca de 80% dos pomares de ameixa e de 50% de pêssego. Outro ponto crítico para a produção de frutas é a insegurança , com roubos frequentes de frutas em razão de grande parte dos pomares ficarem próximos a zonas urbanas, explica Ramos. Para minimizar os danos, os agricultores substituíram algumas áreas de frutíferas por hortaliças , mas nem essas novas áreas se refletiram em aumento de produção de verduras e legumes. Na área animal, a criação de bovinos segue estável, enquanto a avicultura, a suinocultura e a ovinocultura estão em queda.

Em parceria com o Sindicato Rural de Porto Alegre, o poder público está distribuindo kits de irrigação e insumos aos produtores. Além disso, foram reabertas as inscrições até 31 de março aos interessados em se inscrever para receber os kits, o auxílio emergencial no valor de R$ 10 mil por agricultor , mediante laudo e vistoria, e a Patrulha Agrícola, com serviços de máquinas e equipamentos. Já o Centro Agrícola Demonstrativo (CAD) da Capital, localizado em Viamão, passa por melhorias e teve reforço na equipe, com a nomeação de engenheiros agrônomos, médicos veterinários e assistentes administrativos.

A partir da efetivação deste projeto, que prevê mais de R$ 9,2 milhões em investimentos, a tendência é de acréscimo de produtores no cultivo orgânico , considera o chefe do Escritório Municipal da Emater de Porto Alegre, Luís Paulo Vieira Ramos. "A procura por alimentos mais naturais, sem químicos ou transgenia, já estava em expansão e cresceu ainda mais a partir da pandemia, mas faltava incentivo", conta Ramos.

Para fomentar a produção e estimular a conversão da produção convencional para orgânica até 2032, quando Porto Alegre deverá ser zona livre de agrotóxicos , a prefeitura lançou o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no final de 2023. A exigência de deixar de usar químicos é da Lei 12.328/2017 , proposta pelo atual secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo que, pelo envolvimento no tema, é o responsável no município pelas ações na zona rural.

Os pomares de pêssego, ameixa e uva tiveram quebras significativas, em média de 40%. O pêssego foi a fruta que mais registrou perdas, em torno de 50% . Isso porque a umidade aumentou a incidência de doenças, especialmente no período de maturação e, com o vento, muitas árvores foram derrubadas, explica Ramos. Enquanto lavouras de melancia e melão foram quase inteiras perdidas, a colheita de figo atrasou, mas estava a pleno no começo de março.

No ano passado, o excesso de cargas d'água reduziu o plantio e comprometeu a qualidade dos vegetais. "Os agricultores sobreviveram porque têm máquinas, sementes e conhecimento. Mas perderam capacidade de investimento, ficaram bastante fragilizados", afirma o chefe do Escritório Municipal da Emater de Porto Alegre, Luís Paulo Vieira Ramos .

O fato é que a zona rural de Porto Alegre é fundamental para a cidade não apenas ambientalmente, por servir como uma área verde de proteção do ar e das chuvas, como também economicamente, pela variedade de cultivos e criações de animais que abriga. A atividade tem sido foco de atenção do governo municipal, em especial nos últimos anos, com os prejuízos causados pelos eventos climáticos extremos que atingiram a Capital. A expectativa é que a busca por alimentos saudáveis e a implementação de políticas de estímulo à atividade agrícola ajudem a reverter a queda da produção de Porto Alegre. Nos últimos dois anos, foram sucessivas ocorrências de estiagem, chuvas intensas, vendavais e novos períodos de falta de água, às vezes episódios diversos em um único ciclo de cultivo.

Curiosidades

O Centro Histórico da Capital abriga um espaço demonstrativo de horta, na rua José do Patrocínio. No local, vizinhos fazem o manejo com orientação de agrônomos do poder público municipal.

Porto Alegre pretende implantar 68 hortas comunitárias rurais, urbanas e periurbanas, que serão distribuídas em 17 regiões do município. Foi feito um chamamento público e a empresa vencedora está em fase de contratação para execução do projeto.

O Censo Agropecuário mais recente foi divulgado em 2017. Na época, a Capital contava com 384 estabelecimentos agropecuários. O levantamento, que apresenta um panorama detalhado do setor, ainda não começou a ser realizado. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Marcio Pochmann, uma nova sondagem deve começar em breve com previsão de finalização para 2026.

Desde 2015, a zona rural de Porto Alegre tem 4 mil hectares, o equivalente a 8,28% do território do município.

Porto Alegre já ocupou a segunda posição entre as capitais com maior território rural, atrás apenas de Palmas (TO). Hoje está em terceiro, sendo superada por São Paulo (SP).

Revisão do Plano Diretor pode ampliar em 50% zona rural de Porto Alegre

A reintegração da Extrema à zona rural aumentará em 50% a área do município com vocação para a atividade primária e deve estimular a retomada da produção. Mas isso depende da finalização da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, o que só deve ocorrer após as eleições, em 2025. A zona rural ocupava 30% do município até 1999, quando foi extinta. Ao ser recriada em 2015, passou a compreender 4 mil hectares, o equivalente a 8,28% do município. Ao anexar o bairro, será agregada uma área superior a 2 mil hectares, o que equivale a um aumento de 50%, elevando para mais de 12,5% a zona rural de Porto Alegre.

Para alterar os limites da zona rural, são necessários dois terços dos votos na Câmara de Vereadores, ou seja, 24 votos. Hoje, a Extrema é considerada zona de ocupação rarefeita, explica o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo. O fato de o bairro Extrema ter ficado de fora da zona rural a partir do restabelecimento do território, gerou uma dificuldade na tributação, situação que deve ser corrigida na revisão do Plano Diretor.

Segundo o chefe do Escritório Municipal da Emater de Porto Alegre, Luís Paulo Vieira Ramos, há um movimento para anexar o bairro, o que aumentaria a zona rural para cerca de 6 mil hectares. "A agregação da Extrema deve ajudar a ampliar a produção, pois o parcelamento do solo mínimo permitido será de dois hectares, o que já joga para vocação agrícola, pois não serão permitidos loteamentos. As pessoas vão começar cada vez mais a vir do urbano para o rural", considera Ramos.

A Lei 12.328/2017 definiu um prazo de 15 anos para a produção da zona rural do município de Porto Alegre ser uma área livre de agrotóxicos. Conforme a legislação, ficaria a cargo da prefeitura "incentivar a produção rural orgânica e sustentável, com ampliação de tecnologias que permitam a manutenção do meio ambiente; fomentar o cooperativismo e o associativismo na produção e na comercialização dos produtos agroecológicos; e estimular a prevenção e a recuperação dos recursos hídricos da região".

Além do estímulo à atividade econômica, a integração do bairro Extrema à área rural reforça também a importância ambiental da região para a cidade, ao ajudar a preservar um cinturão verde. "O ar que vem do mar e da Lagoa dos Patos ajuda a resfriar. "A zona rural protege a cidade, reduz a poluição e contribui para o controle térmico, mantendo a temperatura mais baixa", detalha Ramos. Além disso, preserva a biodiversidade. "As pessoas enxergam o bugio, mas tem uma infinidade de insetos, plantas, aves e pequenos mamíferos que, saindo deste espaço, não sobrevivem."

Outro fator fundamental é a segurança alimentar da população. Produzir localmente garante uma certa quantidade e oferece mais qualidade e nutrientes. Também serve de resguardo em caso de intempérie ou situações extremas como pandemias ou bloqueios de estradas, por exemplo, que impedissem a chegada de alimentos. A área rural tem ainda a questão cultural, de saberes e agroindústrias, dos caminhos rurais, da criação de cavalos. Segundo dados da Emater, apenas Porto Alegre tem mais de 80 hospedarias de cavalos.