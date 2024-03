Doctor Clin se encaminha para mais entregas de livros a escolas públicas

Em mais uma iniciativa que visa o comprometimento com a Responsabilidade Social, a Doctor Clin estuda mais uma vez a implementação de seu projeto Bibliotecas para o ano de 2024. O projeto consiste no destino de verbas para a compra de livros, que são destinados a escolas públicas. Em fevereiro, o projeto favoreceu duas instituições com 200 livros cada, selecionados criteriosamente pela equipe do projeto.

A organizadora do projeto, Adriana Laste, contempla a importância do material como matéria de ação de Responsabilidade Social: "O que temos observado é a deficiência de livros de literatura nacional, estrangeira nas escolas públicas, e o propósito do nosso projeto é levar um acervo de qualidade", comenta. Para ela, o objetivo é "justamente proporcionar a curadoria e, ao mesmo tempo, instrumentalizar professores, dar esse instrumento físico que é o livro para o aluno sentir, ler e levar para casa, usar e criar o hábito de leitura.".

"O projeto Biblioteca chegou na Doctor Clin através da GRP Consultoria, que apresentou esse e outros projetos ao nosso setor de Marketing no ano de 2020. Nos identificamos com a iniciativa de imediato, pois entendemos que renovar o acervo de bibliotecas públicas, escolares, marca de forma muito propositiva a educação brasileira, o futuro do País", conta Adriana.

Sobre a curadoria das leituras, Adriana afirma que os livros procurados para o projeto visam à entrega de uma literatura estimulante para os alunos. "Sabemos da dificuldade do jovem em criar o hábito de leitura, então o assunto tem que ser atrativo para ele", pondera Adriana. "Procuramos, através de todo o nosso acervo, que são 200 livros diferentes, trazer o tema que mais interessa para ele neste momento, porque se ele pegar um livro e não gostar, ele não vai pegar o segundo nem o terceiro livro", avalia.

As ações de Responsabilidade Social da empresa são realizadas desde 2017, oferecendo aportes a diversas iniciativas que focam no incentivo à educação, à cultura, à música, ao esporte ou à assistência a idosos. Mais de 100 projetos sociais foram organizados pela empresa durante esse período, contabilizando um montante de mais de R$ 1,8 milhão. O critério para o estabelecimento das iniciativas é que sejam realizadas no Rio Grande do Sul, em cidades onde a Doctor Clin é atuante, estimulando o desenvolvimento local.