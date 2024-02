Atividade seguradora está em alta no Brasil

Recentemente, a pandemia abriu um novo capítulo na trajetória da atividade seguradora no Brasil, que se iniciou em 1808 com a abertura dos portos ao comércio internacional e a necessidade de se operar no âmbito marítimo. Na medida em que o País passava por mudanças políticas e econômicas, novas legislações e a criação de instituições fiscalizadoras e entidades de classe contribuíram para o desenvolvimento deste mercado.

Há cerca de quatro anos, o alastramento da Covid-19 pelas fronteiras mundiais pegou o setor de surpresa. Embora essa fosse uma possibilidade levantada e debatida por cientistas, o segmento não estava preparado para o tamanho do impacto que uma crise sanitária global causaria em pleno século 21. Mas, ao mesmo tempo em que gerou um aumento inesperado nos resgates, também alertou a população para a urgência desse tipo de precaução.

No ano de 2020, a recessão econômica causada pela disseminação do coronavírus afetou especialmente o recorte dos seguros de vida (VGBL). Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) apontam que, em 2021, os resgates de prêmios no País tiveram um aumento de 28,3% em relação ao volume do mesmo período anterior, totalizando R$ 92,65 bilhões.

"O fato é que a pandemia, ao mesmo tempo em que trouxe enormes prejuízos de curto prazo, já que morreu um número muito maior de pessoas do que se esperava em termos estatísticos, trouxe a sensibilização sobre o assunto. Como o nosso mercado é saudável, conseguimos pagar todo mundo perfeitamente. Por outro lado, nunca as pessoas tiveram tanto interesse sobre seguro de vida ao verem parentes e amigos morrendo de forma inesperada", observa o presidente do Conselho do Grupo MAG, Nilton Molina.

Os números confirmam a análise empírica do executivo, pois o último boletim de 2023 da autarquia federal mostra que o VGBL representou 71,3% do total de prêmios dos seguros de pessoas. Por outro lado, o total de contribuições no ano representou R$ 153,27 bilhões - valor 9,2% maior do que em 2022. Antes dos apreensivos anos de desequilíbrio na saúde global, este mercado passou por outros marcos, como a promulgação do Código Comercial Brasileiro" em 1850 (a atividade seguia as leis portuguesas). Após, no ano de 1901, o decreto conhecido como "Regulamento Murtinho" normatizou o funcionamento das companhias de seguros no País. Quase três décadas depois (1929), foi fundada a primeira empresa de capitalização do Brasil: Sul América Capitalização S.A.

Nesse sentido, o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani acredita que ainda é possível obter resultados mais expressivos: "Nosso setor continua pujante e mesmo nas adversidades segue com crescimento acima de muitos mercados". Apesar dos resultados animadores, ele avalia que o Brasil ainda tem uma quantidade baixa de pessoas protegidas pelos planos, "portanto temos um mercado imenso a desenvolver, o que é uma oportunidade rara entre as grandes economias mundiais", afirma na divulgação dos resultados encaminhado à imprensa.

Na avaliação do CEO do Grupo MAG, Helder Molina, o estabelecimento do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) em 1939, e posteriormente, a criação da Lei de Seguros (Lei nº 4.594) de 1964, são outros pontos importantes nesta cronologia: "Essa legislação estabeleceu as bases para a regulamentação do mercado de seguros e contribuiu para o desenvolvimento do setor todo, incluindo o segmento de seguros de vida".

Atualmente, a digitalização dos contratos acelerados pela necessidade do isolamento no período do controle da doença trouxe benefícios e percalços ao setor. Ao mesmo tempo em que a intensificação do uso da internet fez disparar as buscas por este modelo de negociação, também aumentou as ocorrências de golpes e fraudes.

A fim de evitar problemas, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) criou uma plataforma por meio da qual o consumidor tem resguardadas as suas informações no momento de negociar. Além disso, ele pode consultar e comparar as coberturas de seguros, modalidades de planos de previdência e periodicidade de sorteios de títulos de capitalização oferecidos por cada uma das sociedades participantes do Open Insurance.

A Encontre seu Seguro, regulamentada pela Susep, adota um modelo de compartilhamento de dados que permite a troca de informações dos clientes entre as seguradoras, com o objetivo de baratear, simplificar e diversificar a oferta de seguros no País.