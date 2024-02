A elaboração do Brasesul 2024

O Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, ocorrerá em Porto Alegre, no Centro de Eventos da FIERGS, nos dias 8 e 9 de agosto de 2024.

O Brasesul é o maior Congresso do mercado segurador do sul do País, aberto aos corretores e securitários de todo o Brasil. Diversas companhias já confirmaram apoio ao evento, que contará com palestras, painéis de debates e atividades para o crescimento do profissional Corretor de Seguros.

O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, André Thozeski, disse que é uma honra para entidade organizar um Congresso deste porte com a tradicional hospitalidade gaúcha. “Teremos o grande desafio de organizar um evento ainda melhor. Mas é o desafio e o desejo sincero de fazer sempre melhor que une Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, resultando em Congressos sempre melhores, em evolução constante”, concluiu Thozeski.

Os interessados em participar podem encaminhar as inscrições através do site do Congresso ( www.brasesul.com.br ).



1º Insurance Mega Trends ENS



No dia 26 de fevereiro, a partir das 17h, será realizado o 1º Insurance Mega Trends ENS (Escola de Negócios e Seguros). O evento on-line contará com especialistas nacionais e internacionais do setor de seguros.

A abertura do evento contará com a participação do superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, especialista em Direito Econômico e do Seguro. O líder da autarquia falará sobre as perspectivas para o setor em 2024.

O evento apresentará as principais tendências do mercado de seguros, abordando temas como aspectos jurídicos e regulatórios, Inovação, insurtech e open insurance, finanças, gestão estratégica e comercial.

Informações podem ser obtidas através do telefone 0800-025-3332.



Construindo Seguros para a Transição Climática



No próximo dia 28, a partir das 09h, ocorrerá no auditório da Mapfre, em São Paulo, o workshop de lançamento da ferramenta "Construindo Seguros para a Transição Climática". A peça é resultado da parceria entre a Confederação Nacional das Seguradoras e a Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas.

A metodologia desta ferramenta permite a avalição da exposição e o impacto dos riscos físicos climáticos, adaptadas ao mercado segurador brasileiro.

O evento será transmitido on-line e os interessados em participar podem fazer a inscrição através do site da CNseg. Estão confirmados os seguintes debatedores: Fernando Libano (Technical Officer/Sustainable Finance OIT); Paula Peirão (Coordenadora Regional Associada para América Latina e Caribe, UNEP-FI); Laurindo dos Anjos (Diretor, Caixa Residência); Beatriz Ferrari (Gerente de Finanças, NINT) e Pedro Werneck (Especialista ASG, CNseg).