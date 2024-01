Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A importância do seguro condomínio

A sobrecarga elétrica é motivo de grande preocupação nos condomínios, principalmente no período de verão. O seguro condomínio é importante para garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos causados por incêndios, inclusive de origem elétrica. Este tema será abordado nesta entrevista com a vice-presidente da comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FenSeg, Federação Nacional de Seguros Gerais, Magda Truvilhano.



- O uso de muitos equipamentos ao mesmo tempo aumenta o risco de incêndio?

A utilização de muitos aparelhos com redes não dimensionadas pode ocasionar sobrecarga e curto-circuito. A consequência é a geração de incêndio e o risco do fogo se espalhar por outras unidades do condomínio.

- Quais são as diferenças básicas entre seguro condomínio e seguro residencial?

O seguro condomínio visa garantir os bens comuns ao edifício. É importante deixar isto claro para que não existam dúvidas. O conteúdo das unidades não está coberto. Para isso é necessário a contratação de um seguro residencial. Lembrando que o custo deste produto é acessível, girando em torno de R$ 400 a R$ 500 por ano.



- É obrigatório por lei que todo edifício tenha proteção contra incêndios e eventos que causem destruição?

Essa obrigação está prevista no artigo 1348 do Código Civil. Compete ao síndico esta tarefa. Ele deve estar atento não apenas à contratação, mas também com as coberturas e o valor das importâncias seguradas. Vale destacar que o corretor de seguros pode auxiliar na busca da contratação das coberturas mais adequadas para o condomínio.

- Quais os cuidados que devem ser adotados com o home office?

O primeiro ponto é o dimensionamento da rede elétrica. A utilização frequente de vários aparelhos pode gerar superaquecimento e risco elétrico. Ao sair, o morador não deve deixar equipamentos carregando. Esta prática evita a ocorrência de algum evento que possa ocasionar um incêndio no imóvel.





MBM inicia o ano com renovação da diretoria executiva



Da esquerda para direita: Fabiano Rocke, Gabriela Claussen Bandeira, João Luis Macedo Abbott, Toni Robilar Pacheco e Alexsander Kaufmann (MBM/Divulgação/JC

Próximo de completar 74 anos de atividades, o Grupo MBM anunciou no início no mês a composição da nova diretoria executiva. O Conselho Deliberativo da instituição optou pela indicação de profissionais com experiência de mercado. Esta é a formação da nova diretoria executiva do Grupo MBM: João Luis Macedo Abbott (Diretor Presidente da MBM Previdência Complementar); Toni Robilar Pacheco (Diretor Presidente da MBM Seguradora); Alexsander Kaufmann (Diretor Comercial do Grupo MBM); Fabiano Rocke (Diretor Financeiro/Administrativo e de TI do Grupo MBM) e Gabriela Claussen Bandeira (Diretora Operacional do Grupo MBM).