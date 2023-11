Small caps despontam entre ações com maior potencial de ganhos

A perspectiva de continuidade na redução da taxa básica de juros pelo Copom está influenciando os investidores a reajustarem suas carteiras, direcionando-se para a retomada da compra de ações. Nesse cenário, uma categoria específica de empresas está despertando atenção especial devido à sua habilidade de se destacar em momentos como este. São as small caps, empresas listadas na bolsa que possuem menor capitalização em comparação com as grandes companhias, mas capazes de garantir retornos muito positivos no médio e longo prazo.

O comportamento da taxa básica de juros e a expectativa de manutenção do ritmo de cortes pelo Copom faz com que os investidores rebalanceiem suas carteiras e se voltem a ativos de maior risco, como as ações. E uma categoria em especial vem atraindo especial atenção pela sua capacidade de se sair melhor do que outras em momentos como este. São as small caps, classe de empresas negociadas na bolsa de valores que possuem menor valor de mercado na comparação com as grandes companhias, também conhecidas como large caps ou blue chips.

No Brasil, as empresas listadas na bolsa podem ser agrupadas em quatro categorias de acordo com sua faixa de capitalização, ou seja, dependendo de seu tamanho de mercado: large caps, mid caps, small caps e micro caps. As small caps referem-se a empresas com valor de mercado que varia de R$ 300 milhões a R$ 2 bilhões. Embora algumas delas possam ser de porte considerável, no contexto da bolsa de valores são classificadas como empresas de pequeno porte.

Luciano Araski, da Geral Investimentos, destaca que, mesmo assim, são empresas que podem se destacar em seus setores na região em que atuam ou mesmo nacionalmente. No cenário gaúcho, por exemplo, é o caso de empresas como o Banrisul, no setor financeiro, e a Panvel, no setor de medicamentos. "Embora pequenas no contexto da bolsa, elas são gigantes em seus respectivos nichos e têm um impacto significativo nas regiões em que operam, o que acaba atraindo investidores que as conhecem e confiam", salienta Araski.

As large caps são as gigantes do mercado, com capitalização acima de R$ 10 bilhões, mais amplamente conhecidas e, consequentemente, com maior volume de informações em circulação. Já as mid caps possuem valor de mercado entre R$ 2 bilhões e R$ 10 bilhões e são relativamente populares. Por fim, as micro caps possuem capitalização de até R$ 300 milhões.

Estudo realizado pela Santander Corretora, publicado em julho de 2023, mostrou que, historicamente, as ações de small caps listadas na B3 (a bolsa brasileira) têm um desempenho melhor que o Ibovespa em momentos de sucessivos cortes de juros. Em média, o Índice Small Caps (SMLL) subiu 49,5% e 66,5% em 12 e 24 meses, respectivamente. Na mesma base de comparação, o Ibovespa avançou 26% e 33%, respectivamente. Para o estudo, foram analisados nove ciclos de flexibilização monetária a partir de março de 1999.

Segundo Aline Cardoso, responsável pela área de Research e Estratégia de Ações da Santander Corretora, "o levantamento mostrou que essas ações têm o melhor desempenho logo após o primeiro corte de juros, visto que, em geral, são ações de empresas ligadas à economia doméstica". A dinâmica de cortes na taxa de juros vem sendo verificada a partir do segundo semestre deste ano e deve se manter ao longo dos próximos meses.

Para Arley Junior, estrategista de Investimentos do Santander Brasil, essas ações são recomendadas para investidores com perfil de tolerância ao risco e que querem diversificar suas aplicações. "A expectativa de juros menores traz mais dinamismo à atividade econômica e maior incentivo ao consumo, favorecendo empresas mais sensíveis ao corte na taxa de juros e menos suscetíveis ao mercado", explica Junior.

Ele alerta, no entanto, que é preciso avaliar o objetivo do investimento, o apetite a risco e o grau de conhecimento do investidor para aplicar em small caps, mais voláteis que as de empresa com maior capitalização (blue chips). "Para quem não tem muito conhecimento, o ideal é investir em uma carteira recomendada, pois nela um especialista faz a seleção dos papéis com maior potencial de retorno. Já para quem está mais familiarizado com a renda variável, a vantagem de comprar ações de forma apartada é ter o controle do que comprar e em qual proporção", diz o especialista.

Junior ressalta, no entanto, que as small caps costumam ter um nível de risco maior, justamente por ter menor quantidade de análises e menor negociação. "É necessário sempre verificar seu nível de aceitação de risco", pontua.