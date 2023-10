Google lança iniciativa voltada para fundos de Venture Capital

Menos de 10% dos ativos financeiros na América Latina são investidos em negócios cujo fundador pertence a algum grupo minorizado. De olho neste cenário, o Google acaba de lançar o DEI Fuel Kit, iniciativa de longo prazo voltada para fundos de Venture Capital (capital de risco). O projeto já existente em outras regiões e que agora passa a ser adaptada para a realidade brasileira.

A primeira ação concreta é o Guia para Diálogo sobre Diversidade, Equidade e Inclusão, cujo objetivo é orientar profissionais de VCs a fazer perguntas em profundidade que ajudem a entender como startups aplicam os valores de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) na sua empresa e que estimulem a presença de mais diversidade nos negócios em geral.

"Ainda existe muita homogeneidade no ecossistema de inovação, seja entre fundadores ou tomadores de decisão, como os sócios de Venture Capital. Por causa disso, entendemos que precisam existir esforços para que esse mercado se pareça, cada dia mais, com a nossa sociedade", avalia André Barrence, Diretor do Google for Startups na América Latina.

A falta de diversidade, bem como a importância da sua presença, foi apontada pelo Relatório de Equidade Latam, elaborado pelo Diversity VC e com o apoio do Google for Startups. Os dados mostram que 57% da população latino-americana é formada por pessoas indígenas ou descendentes dos mesmos, com apenas 35% se identificando como branco ou europeu.

Na análise do perfil dos sócios dos fundos de capital entrevistados em toda a América Latina, 66% se identificam como brancos, europeus ou descendentes de europeus. No contexto brasileiro, por exemplo, apesar das pessoas negras constituírem mais da metade da população, é notório que essa realidade não se reflete em acesso a todas as esferas da sociedade.

O relatório aponta também que, comparado à média dos fundos latino-americanos, os investimentos nesses fundos se concentram mais em empresas em estágio inicial. Além disso, apenas 36% dos fundos entrevistados pelo relatório do Diversity VC dizem investir em iniciativas de mulheres - em um cenário reconhecido por ser desafiador para mulheres alcançarem posições de liderança e senioridade.