B2Mamy terá plataforma de aprendizagem focada nas mães

A B2Mamy, comunidade dedicada a apoiar e conectar mães e mulheres dentro do ecossistema de inovação, acaba de lançar a B2Mamy Academy, primeira plataforma de aprendizagem em comunidade. O objetivo do lançamento é conectar mães do mundo todo e trazer soluções para facilitar a sua jornada.

A plataforma tem uma curadoria focada em seu público, e engloba mais de 63 aulas e trilhas de capacitação gravadas e transmissões ao vivo cobrindo tópicos diversos, desde saúde mental e física, carreira, geração de renda e planejamento familiar.

Os temas são ministrados por nomes como as influenciadoras Rafa Brites, Izabella Camargo, Juliana Goes; e também pela psicóloga Mafoane Odara; da consultora em gestão financeira Cecília Gomes e Dani Junco, CEO da B2Mamy.

"Percebemos a necessidade de criar uma plataforma que fosse uma mistura de streaming com rede social. Aqui, as mulheres podem assistir aulas gravadas e ao vivo, receber mentoria, participar de discussões no feed de notícias, encontrar oportunidades de trabalho e acessar um clube de benefícios e descontos. Além disso, conectar-se com mulheres que estão na mesma fase da vida e da carreira", destaca Dani.

Mesmo com um passado repleto de limitações com impedimentos ao acesso inclusive à educação superior, atualmente, o público feminino é maioria na modalidade, conforme a pesquisa “Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, divulgada no fim de 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Porém, isso não indica que há mais facilidade. De acordo com o mesmo estudo, elas ainda recebem menos do que os homens, cerca de 77,7% do salário. Para se sobressaírem, tendem a buscar mais plataformas de ensino com conteúdos voltados para vencer desafios comuns em suas jornadas, como a carga dupla - com trabalho e família -, saúde mental, equilíbrio e esgotamento, por exemplo.

A plataforma B2Mamy Academy traz conteúdos novos toda segunda-feira, além de episódios do B2Mamy Cast, videocast da B2Mamy que traz histórias de mulheres reais para inspirar. Também há um clube de leitura de livros de negócios, e todo o conteúdo gravado dos eventos presenciais como o Pai Summit e Mãe Summit, Também terá na plataforma oportunidades de bolsas de estudo com universidade parceiras e um mural de vagas de trabalho sempre atualizado.

“Nós costumamos dizer que conhecimento não te demite, não te subestima, não te subtrai e não acorda no dia seguinte e fala que não te ama mais. É a única coisa que ninguém pode tirar de você”, explica a COO da B2Mamy, Bianca Levy.

Para as interessadas em recursos adicionais, a versão premium da plataforma está disponível com custo mensal a partir de R$ 49,99 que inclui acesso à cursos exclusivos, experiências especiais e ao coworking da Casa B2Mamy e outros benefícios.