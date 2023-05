Influenza aviária acende o alerta e sanidade animal ganha reforço no Rio Grande do Sul

Desde outubro de 2022, o Rio Grande do Sul está em alerta sobre a possibilidade da chegada da Influenza Aviária em terras gaúchas. O medo é grande, pois, ao contrário de doenças como a Febre Aftosa, que podem ser controladas por meio de barreiras sanitárias nas fronteiras, a "gripe" das aves voa junto com elas: pode facilmente transpor os limites entre países livres e os acometidos pela enfermidade através de aves migratórias.

Afinal, como estão as medidas de controle da Influenza Aviária e da Doença de Aujeszky, para citar apenas as mais preocupantes? O Jornal do Comércio tem se envolvido no processo para entender melhor essas questões e, assim, evitar os impactos econômicos e sanitários, caso essas doenças fujam do controle.

A ocorrência de uma doença grave e de efeitos devastadores, bem ao lado do Rio Grande do Sul, faz acender o alerta não só do setor avícola, mas também de outras cadeias produtivas em relação a doenças tão graves quanto a Influenza Aviária.

O serviço veterinário oficial estabeleceu tolerância zero em relação à Influenza Aviária. "A secretaria tem utilizado drones e embarcações para monitorar aves de vida livre, além de observar as criações avícolas de subsistência, desde os primeiros registros de casos de Influenza Aviária na América do Sul", destaca o chefe da divisão de Defesa Sanitária Animal da Seapi, Fernando Groff. De janeiro até os primeiros dias de maio, foram realizadas 2.052 ações de vigilância ativa no Estado, com observação de mais de 1,6 milhões de aves. 842 mil aves.

A delegada do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários no Rio Grande do Sul (DS-RS Anffa Sindical), Soraya Elias Marredo, diz que a chegada da Influenza na avicultura comercial seria um cenário aterrorizante para o País, com prejuízos muito altos. "Além de perda de empregos, existe ameaça de insegurança alimentar, já que o Brasil responde por pelo menos 30% das exportações mundiais de frango", completa.

" No caso da Influenza, por exemplo, aprendemos muito com a pandemia de Covid-19, o que de certa forma facilita o entendimento, especialmente dos criadores, da importância de cuidados de higiene , como lavar as mãos, a relevância de observar sinais clínicos nas aves, como dificuldade respiratória, secreção nasal e ocular", aponta.

Suíno positivo para Aujeszky amedronta produtores de São Gabriel

As granjas têm um sistema de biosseguridade que inclui a proibição de visitas e cercamento, além de quarentena de todo material genético importado . Kerber destaca também quanto à importância de o setor ficar atento à ocorrência de Peste Suína Africana na República Dominicana e no Haiti. "Está circunscrita àquela área e estão trabalhando para fazer o saneamento dos focos, mas é uma situação que exige cuidados."

Sobre as medidas de controle de enfermidades nos planteis, Folador ressalta que, assim como na medicina humana, na suinocultura os animais são vacinados preventivamente para doenças respiratórias e entéricas, que são as que mais causam problemas nos animais dentro das granjas.

"Essa é uma doença que pode causar um dano econômico muito grande, porque ela fecha mercados e exige sacrifício de muitos animais", afirma o presidente da Associação dos Criadores Suínos do Rio Grande do Sul, Valcedir Folador.

Ao todo, 150 propriedades passaram por vistoria e cerca de 650 amostras coletadas, todos os laudos negativos para a enfermidade. Além disso, foi realizado sacrifício sanitário de 46 suínos da propriedade positivada, no próprio estabelecimento de criação. Houve a realização de coleta de tecidos de três suínos sacrificados para pesquisa, com resultado negativo.

O caso de um suíno positivo para Doença de Aujeszky, detectado no final do ano passado em São Gabriel deixou o setor suinícola em alerta. "Foi feito saneamento da área, ou seja, um inquérito epidemiológico e resultou que nenhum reagiu positivamente, inclusive há duas semanas, quando os testes foram repetidos", esclarece o presidente do Sindicado da Indústria de Produtos Suínos (Sips), Rogério Kerber.

Força-tarefa entre indústria e produtores visa conter a Influenza Aviária

" Com o risco da chegada da doença na América do Sul, de imediato reforçamos esses cuidados , além de estabelecer a restrição de visitantes e levar orientações sobre a Influenza Aviária aos colaboradores", destaca.

Na ocorrência desses sintomas, é preciso entrar em contato imediatamente com a Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária do município.

O chefe da divisão de Defesa Sanitária Animal da Seapi, Fernando Groff, acrescenta que o grande problema no quesito disseminação da doença são as pequenas propriedades que criam os animais para subsistência. "O grande produtor que trabalha como integrado da indústria já está acostumado às normas de controle e biossegurança. O problema é o pequeno que tem um cocho de água no fundo de quintal, onde qualquer ave pode beber, inclusive as de vida livre ", explica o médico-veterinário.

"Estamos interagindo com os serviços oficiais no sentido de trabalharmos juntos as medidas de biosseguridade e atender aos requisitos necessários para manter a área de produção comercial livre de Influenza". Seguir livre é imprescindível para continuar atendendo à demanda por carne e ovos que tem crescido no mercado externo , justamente após a detecção de Influenza Aviária nos Estados Unidos e países sul-americanos.

O presidente-executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul (Asgav/Sipargs), José Eduardo dos Santos, afirma que a probabilidade de a doença chegar existe, especialmente através de parques de aves migratórias e fronteiras , mas acrescenta que o setor está bem preparado para fazer uma ação rápida de detecção, restringir o local de ocorrência e, dessa forma, não impactar na comercialização da carne de frango e ovos.

Livres da aftosa, mas sempre com estratégias para evitar a volta da doença

Vigilância e fiscalização são fundamentais para manter a proteção do rebanho bovino do Rio Grande do Sul e, caso ocorra a reintrodução do vírus, poder detectá-lo precocemente MARCELO GÖCKS/SAPDR/JC

Do pesadelo de Joia, no início dos anos 2000, à zona livre sem vacinação. Em 23 anos, o Rio Grande do Sul evoluiu muito no que diz respeito à prevenção, controle e erradicação da febre aftosa do seu rebanho, um trabalho árduo e que, graças a ele, permite ao Estado começar a colher os primeiros frutos.

Desde a retirada da vacinação, tem aumentado o recebimento de missões de países importadores, que visam creditar o serviço de defesa sanitária animal, apontando para a possibilidade de acesso a novos mercados ou abertura das exportações de carne com osso.

No entanto, apesar do cenário positivo, o estado de alerta é constante por parte do serviço veterinário oficial e dos criadores. A coordenadora Estadual do Programa Nacional de Vigilância para a febre aftosa da Seapi (PNEFA-RS), Grazziane Maciel Rigon, diz que as ações de prevenção da febre aftosa se baseiam em estratégias de educação e comunicação em saúde animal.

Toda essa responsabilidade é compartilhada entre a área pública e privada, em um sistema de vigilância sanitária formado por alguns componentes: "vigilância a partir de notificações de suspeitas de doença vesicular por produtores ou outros atores envolvidos na cadeia produtiva; vigilância ativa em estabelecimentos rurais e rodovias; vigilância em eventos pecuários e em estabelecimentos de abate através das inspeções na rotina ante e post mortem", explica a médica-veterinária.

A vigilância em áreas livres possui os propósitos de demonstrar a ausência da doença e, havendo a reintrodução do vírus, detectá-lo precocemente. Em relação ao risco interno, ou seja, a ameaça de que o vírus ainda circule na região, todas as informações coletadas pelos dados de vigilância passiva, estudos sorológicos e outras atividades, demonstram que não há circulação viral na América. "São evidências robustas, com exceção da Venezuela, que é um risco desconhecido, pois não possui reconhecimento de área livre e, logo, o risco de uma reintrodução não pode ser desprezado enquanto o vírus existir".

A última ocorrência de febre aftosa no continente Americano foi registrada na Colômbia, em 2017, No Brasil em 2006, no Mato Grosso do Sul, e, no Rio Grande do Sul, a última ocorrência foi em 2001, sendo que a última etapa de vacinação no Estado ocorreu em abril de 2020.

O maior desafio é manter a cadeia produtiva sensibilizada quanto às formas de prevenção da doença, a reconhecer os sinais clínicos compatíveis com a febre aftosa e a importância de notificar qualquer suspeita o mais rápido possível à Inspetoria de Defesa Agropecuária.

"A rápida detecção é fundamental para evitar a disseminação da doença e minimizar todos os tipos de impactos, sendo fundamental o papel do produtor rural e outros atores ligados ao ramo da pecuária como fonte de notificação de suspeitas", acrescenta Grazziane.

Outro desafio é conscientizar os produtores a respeito da importância da compra e venda de animais somente com a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA). Ela é o documento oficial para o transporte animal em todo o território brasileiro, só podendo ser emitida a partir de propriedades em dia com suas obrigações sanitárias, e fornece a rastreabilidade de rebanho (espécie, quantidade, origem, destino, finalidade, vacinações, entre outros), fundamental para o rastreamento epidemiológico em caso de reintrodução do vírus.

Há certa preocupação se os produtores estão devidamente sensibilizados quanto à importância de se manterem vigilantes em relação à doença. Uma das métricas que o serviço veterinário oficial usa para avaliação do comprometimento da comunidade é a quantidade de notificações de suspeitas de doença vesicular recebidas ao ano, no Estado. Esses números vêm se mantendo extremamente baixos desde o início da pandemia de Covid-19, em torno de 13 a 20, levando em consideração a quantidade de propriedades com espécies suscetíveis no Estado, cerca de 337 mil.

"Sintomas simples, como animais babando ou mancando, já são passíveis de notificação. Sendo assim, pode-se considerar que ou há uma baixa sensibilidade dos produtores em identificar sintomas compatíveis com doença vesicular ou um baixo engajamento do setor privado em notificar casos suspeitos", acrescenta Grazziane.

O gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus (ABA), Mateus Pivato, diz que, dentro do controle sanitário dos rebanhos gaúchos, os criadores cumpriram com todos os protocolos necessários para que o Estado se tornasse uma área livre de aftosa sem a vacinação.

"Os criadores de Angus que fazem genética, eles têm um controle muito grande dos seus rebanhos devido à questão dos registros de genealógicos, do acompanhamento desde o nascimento, desde o acasalamento desses animais que são bem acompanhados."