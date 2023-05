Novo selo para ovinocultura é destaque em encontro de pecuária de corte

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) está preparando um novo selo de reconhecimento setorial, voltado para a ovinocultura gaúcha. A novidade foi apresentada na sexta-feira (5/5), no 32º Encontro de Raças de Corte da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o Encorte.



Representando a equipe do programa Produtos Premium, da Sict, os servidores Rafael Paglioli e Jonathan Silva participaram do ciclo de palestras de ovinos, organizado pelo programa Juntos para Competir, da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Senar RS e Sebrae RS. Para um público formado por produtores, empresas e fornecedores da área, os servidores explicaram como funcionará o selo Cordeiro Premium Gaúcho.

“A ovinocultura de corte tem tradição no Rio Grande do Sul e, com o aumento da procura pela carne no Brasil, os produtores gaúchos investiram bastante em tecnologia nos últimos anos. Essa inovação agregou valor ao produto, que agora será chancelado pelo Estado por meio da certificação”, destacou Paglioli.



Com foco em origem e qualidade, o reconhecimento setorial ressaltará a existência de produtores diferenciados de raças ovinas no Rio Grande do Sul, capazes de oferecer um produto de alto padrão, como apontou Silva. A iniciativa foi aprovada, em outubro de 2022, pelo Comitê Gestor do programa Produtos Premium, do qual fazem parte, além da Sict, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Desde então, um grupo de trabalho se dedica à formulação de um regulamento para a concessão do selo.



O Encorte termina neste sábado. O objetivo do evento é proporcionar debates sobre novas tecnologias e práticas que aumentem a produtividade das fazendas, além da apresentação de startups do agronegócio e de dados sobre temas como bovinocultura e ovinocultura.