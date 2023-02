RS ganha reforço no diagnóstico em saúde animal

O Ministério da Agricultura aprovou esta semana a ampliação do credenciamento do Centro de Pesquisa em Saúde Animal - Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (PVDF) para diagnóstico de Peste Suína Africana (PSA) e Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRSS).

As duas enfermidades são de grande importância para a suinocultura comercial e com a medida, o IPVDF passa a apoiar o Plano de Vigilância para Suínos do Mapa. Antes da extensão, já eram realizadas análises de Brucelose, Peste Suína Clássica, Doença e Aujezsky e sarna.

O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul custeou todo o processo de acreditação do laboratório, como as taxas do Inmetro, a calibração de equipamentos e verificação de instrumentação. “Sem o apoio do Fundo não teríamos como realizar esse processo”, afirma o chefe do IPVDF, Vilar Gewehr. O IPVDF possui acreditação destes ensaios na norma ISSO 17025, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, pertencendo assim à Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do MAPA. Para Gewehr, a partir de agora é possível monitorar as doenças, especialmente pelo alerta sobre Peste Suína Africana, que já causou prejuízos milionários nos países afetados.

Para o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, o laboratório dá mais um passo na sua capacidade de processamento de amostras e diagnóstico. “É um avanço importante pois o Rio Grande do Sul passa a ter um sistema de defesa sanitária animal com respaldo de um laboratório tecnicamente em condições de atender a produção do Estado.”