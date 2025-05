Cidade gaúcha foco de gripe aviária tem 8 frangos para cada habitante

primeiro foco de gripe aviária do Brasil em uma granja comercial O município gaúcho de Montenegro (a cerca de 60 km de Porto Alegre) virou notícia nesta sexta-feira (16) ao registrar o

Em 2023, a cidade somava 534,8 mil galináceos, categoria que inclui desde frangos de corte até galinhas poedeiras, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Isso equivale a cerca de 8,3 animais para cada habitante local. A população do município foi de 64,3 mil pessoas no Censo Demográfico 2022, também produzido pelo IBGE.

Montenegro, contudo, não figura entre os maiores rebanhos de galináceos do Rio Grande do Sul. Em 2023, os maiores plantéis gaúchos foram encontrados em Marau (5,6 milhões), Nova Bréscia (5,4 milhões) e Westfália (4,2 milhões).

Montenegro ficou na 102ª posição do ranking - o estado tem 497 municípios. A título de comparação, em Marau, a relação era de 125 animais para cada habitante.

A cidade que teve o foco de gripe aviária está localizada no Vale do Caí, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que devastaram parte do Rio Grande do Sul há um ano. Montenegro registrou uma morte na tragédia, de acordo com balanço da Defesa Civil.

No ranking do IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), a cidade teve o 10º melhor desempenho do estado em 2023.

Divulgado neste mês, o estudo avalia o desenvolvimento socioeconômico dos municípios brasileiros, considerando variáveis de três áreas (emprego e renda, saúde e educação).

Em uma escala de 0 a 1, Montenegro teve índice de 0,8366, o que é considerado alto pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). O município ficou na 87ª posição do ranking nacional do mesmo estudo.