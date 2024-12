Festa do Azeite de Oliva reúne mais de 20 mil pessoas

Apesar da previsão de chuva forte, o público compareceu em peso para os shows de encerramento da terceira Festa do Azeite de Oliva, em Caçapava do Sul. O final da tarde de domingo, 1º de dezembro, foi dedicado à cultura tradicionalista gaúcha, com apresentações de Jairo Lambari Fernandes, Quarteto Coração de Potro e Joca Martins.

A comissão organizadora da Festa estimou que, ao longo dos três dias, circularam pelo Largo Farroupilha mais de 20 mil pessoas. Seis mil delas, lotaram a plateia no sábado, quando subiram ao palco Tenente Cascavel e Duca Leindecker. O público - composto tanto por moradores do município, quanto por turistas – movimentou intensamente o centro histórico da cidade que foi berço da olivicultura nacional.

A oferta de azeites de oliva nessa terceira edição foi impactada pela quebra registrada na colheita de 2024, de 63% frente ao ano anterior (segundo a Secretaria de Estado da Agricultura). Das dez marcas caçapavanas, apenas três consideraram seus estoques suficientes para enfrentar a alta demanda do evento. Ainda assim, todas as presentes esgotaram os produtos. Em conjunto, os azeites de Caçapava do Sul já conquistaram mais de 300 prêmios internacionais de qualidade.

“Nós, da Don José, trouxemos tanto os azeites extravirgem, quanto cosméticos feitos a partir do extrato da folha da oliveira. No sábado já não tínhamos mais azeites em garrafas de 500 ml e no domingo, ficamos só com alguns cosméticos para vender”, comemorou Rosane Abdala. Ela é diretora do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Ibraoliva, e estima que no próximo ano a produção permaneça menor que as registradas em 2022 e 2023, por reflexo do acumulado de chuva no Rio Grande do Sul.

Para o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, que também produz em Caçapava do Sul e levou sua marca Vila do Segredo para a Festa, o resultado dessa terceira edição foi muito positivo. “O evento tem muito potencial para crescer e atrair mais visitantes. A comunidade e os turistas têm respondido à proposta de valorização do território através da olivicultura, do olivoturismo e do Caçapava Geoparque Mundial Unesco.

Na mesma linha vai o presidente da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC), Eraldo Vasconcelos. Ele salienta que todas as dificuldades do ano fizeram que a população chegasse ao final do mês de novembro com o poder aquisitivo comprometido e, ainda assim, a festa alcançou números satisfatórios.

Os 32 expositores de artesanato e agricultura familiar reportaram vendas superiores a R$ 30 mil reais. A maior parte dos itens oferecidos em Caçapava do Sul, têm selo do Geoparque – o que confere autenticidade e vínculo com o território reconhecido pela Unesco em função da singularidade de suas paisagens. No sábado à tarde, o grupo de artesãos apresentou o seu novo catálogo, com criações oriundas de um projeto de capacitação conduzido pela designer Luciana Bulcão.

Na tarde de domingo, um dos destaques da programação foi o Carreteiro do Irga, que proporcionou uma experiência gastronômica a 500 pessoas. A receita uniu produtos premium do território, como o recém-lançado Arroz Cotrisul Safra Especial, as carnes do Frigorífico SL e os azeites extravirgem de Caçapava do Sul. Ao longo dos três dias de Festa, cerca de 300 pessoas também participaram do city-tour organizado pela agência Turismo Caçapava.

A terceira edição da Festa do Azeite de Oliva foi promovida pela ACIC de Caçapava do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, a Câmara de Vereadores do município, o Ibraoliva, o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o Frigorífico SL, a Universidade Federal do Pampa, o Caçapava Geoparque Mundial Unesco, o BB Seguros, a Universidade Federal de Rio Grande, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Sebrae. Patrocinaram o evento Calçados Beira-Rio, Azeite Recanto Maestro, Banrisul, Banrisul Consórcio e Cotrisul.