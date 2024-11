Fenasoja 2024 homenageia 100 anos do plantio de soja no Brasil

Começou nesta sexta-feira (29/11), em Santa Rosa, a Fenasoja 2024. O evento, que ocorre até o dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, tem como mote os 100 anos do cultivo de soja no Brasil, justamente a partir de Santa Rosa, com sementes trazidas dos Estados Unidos.

Com expectativa de receber mais de 350 mil visitantes, os organizadores projetam que o evento deverá movimentar cifras superiores a R$ 1,2 bilhão em negócios. Os ingressos de acesso ao parque custam R$ 10,00 e devem ser adquiridos na hora. O valor do estacionamento é de R$ 20,00 por veículo.

Entre diversos destaques da extensa programação, a Massey Ferguson, referência no mercado agrícola brasileiro, fará uma ação especial em homenagem ao centenário da cultura no País. Uma colheitadeira MF 6690 receberá a pintura da obra “Natureza, tecnologia humana”, da artista plástica gaúcha Jaque Vieira. O trabalho foi escolhido em votação popular, alcançando 55% dos votos e superando outras duas artes, sempre inspiradas no grão.

Natural de Canoas, Jaque explicou ao Jornal do Comércio a representatividade dos elementos que irá projetar sobre o metal do equipamento no trabalho. “A figura feminina representa a mãe natureza, contemplando o universo de onde provêm a chuva e o sol. Em abundância, ela oferece a soja colhida por meio da tecnologia desenvolvida pelo ser humano, a máquina. A união da natureza com a tecnologia humana resulta na oferta de alimentos de forma sustentável”.



A pintura começará a ser feita neste sábado. A artista prevê concluir o trabalho na segunda-feira.



De acordo com a gerente de Comunicação e Customer Care AGCO América do Sul, Fernanda Teixeira, unir arte e agricultura em uma celebração como o centenário da soja no Brasil é uma forma de destacar a relevância do grão para o desenvolvimento do País. “Essa iniciativa reflete o compromisso da Massey Ferguson, em valorizar a tradição no campo enquanto impulsiona a inovação e a criatividade, conectando pessoas e histórias ao universo agrícola”, conclui.