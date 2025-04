Feira da Agricultura Familiar une tradição e inovação durante o South Summit Brazil 2025

Porto Alegre se prepara para receber um evento que vai conectar o melhor da agricultura familiar gaúcha ao ambiente de inovação proporcionado pelo South Summit Brazil. Nos dias 9, 10 e 11 de abril, a Casa de Cultura Mário Quintana receberá a Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho – edição South Summit, uma iniciativa do governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

A feira será um espaço para expor a diversidade e a qualidade dos produtos típicos do Estado, com destaque para queijos e salames artesanais, além de itens especiais alinhados à Páscoa. A ação visa fortalecer a conexão entre pequenos produtores, visitantes e o ambiente de negócios do South Summit, que deve reunir milhares de pessoas no Cais Mauá e no Cais Embarcadero.

“Queremos aproveitar o ambiente de inovação presente na capital e valorizar os atributos culturais e econômicos do Rio Grande do Sul, por isso vamos trazer nossas agroindústrias, para que os visitantes possam apreciar o que de melhor é produzido na agricultura familiar gaúcha”, afirmou o secretário Vilson Covatti.

Além da SDR, a feira é organizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar), pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS).