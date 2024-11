Festa do Azeite de Oliva 2024 começa nesta sexta, dia 29

Representantes dos governos Federal e Estadual devem se reunir em Caçapava do Sul, nesta sexta-feira, 29 de novembro. Eles participarão da abertura da terceira edição da Festa do Azeite de Oliva, evento que segue até domingo, dia 1º de dezembro, no Largo Farroupilha – com oferta de azeites locais, artesanato e produtos da agricultura familiar típicos do Geoparque Mundial Unesco.

Ao receber essa chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2023, o município entrou no seleto grupo de identifica os lugares com paisagens singulares. Desde então, vem sendo aplicada em Caçapava do Sul uma estratégia de desenvolvimento turístico de base comunitária, movimento que ajuda a receber bem os visitantes atraídos pelo olivoturismo. O município foi precursor da produção comercial de azeites de oliva no Brasil e está entre os terroirs mais premiados da olivicultura mundial.

O evento, também será uma ótima oportunidade para adquirir conhecimento e aproveitar os roteiros turísticos inéditos que estarão disponíveis. A primeira edição do Pampa Summit acontecerá no sábado, dia 30, e irá mostrar alguns projetos que estão em andamento para fomentar o desenvolvimento regional da Campanha Gaúcha.

Um tour pela cidade envolverá momentos sensoriais e gastronômicos, passando pelo Forte D. Pedro II, Pedra do Segredo, Olivais Alma do Segredo e Olival Vila do Segredo. Outro tour, desta vez no domingo, também promete encantar turistas e moradores: organizado pela agência Turismo Caçapava, o passeio será feito em um antigo caminhão militar, que vai até o Olival Don José e visita a famosa Toca das Carretas, em uma experiência inédita.