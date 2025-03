Leite intensifica articulações em Brasília por medidas em apoio ao agro gaúcho

Buscando soluções estruturantes para o setor agropecuário do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite cumpriu nesta terça-feira (25) agenda em Brasília. Pela manhã, Leite e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, reuniram-se com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP), para pedir apoio às demandas dos produtores rurais ao governo federal. A conversa tratou especialmente de alternativas que possam aliviar o endividamento daqueles que foram afetados por uma sequência de eventos meteorológicos extremos.

O encontro ocorreu na esteira das estratégias definidas em reunião realizada na segunda-feira (24) no Palácio Piratini, quando o governador e representantes das principais entidades do agronegócio do Estado alinharam ações prioritárias para o setor. "Estamos trabalhando em múltiplas frentes para garantir que o produtor rural gaúcho tenha condições de superar o atual momento de dificuldade e, mais do que isso, para que consiga se preparar para um futuro com mais previsibilidade e sustentabilidade", afirmou Leite.



Durante a conversa com Lupion, foram debatidas propostas que serão detalhadas na próxima segunda-feira (31), quando o governo estadual irá liderar uma reunião ampliada, no Palácio Piratini, com a presença de deputados estaduais e federais, além de representantes das entidades do setor. O encontro vai aprofundar as alternativas e buscar consenso em torno de medidas que possam ser implementadas em curto, médio e longo prazos.



O governador reforçou que as iniciativas em curso buscam não apenas equacionar os problemas imediatos, como o alto endividamento que impede investimentos em sistemas de irrigação, mas também criar condições para um agronegócio mais sustentável e preparado para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.