Bancos estatais gaúchos atingem R$ 2,3 bilhões em negócios na Expointer 2024 e auxiliam retomada produtiva no campo

Com mais de R$ 2,3 bilhões em operações fechadas e propostas de financiamento na Expointer 2024, as instituições financeiras vinculadas ao governo do Estado se consolidam como uma das principais impulsionadoras da retomada econômica do agronegócio gaúcho. Durante os nove dias de feira, o Banrisul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul) concentraram 58% do montante negociado em Esteio, segundo dados divulgados ao final da feira, superando bancos de alcance nacional. O desempenho histórico demonstra a forte conexão entre as instituições estatais gaúchas e a atividade rural no RS.

De acordo com a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, o resultado ressalta a importância da atuação do governo na recuperação da economia com apoio dos bancos públicos, especialmente após a pior tragédia climática já registrada no Estado. "A proximidade e a confiança do setor agropecuário nas instituições financeiras estaduais foram decisivas para criar um ambiente favorável à retomada produtiva no campo. Neste ano, para agilizar a liberação de crédito, o Tesouro do Estado fez aportes extraordinários aos bancos públicos, o que tem contribuído para a rápida recuperação que estamos presenciando", avaliou.

"A Expointer 2024 representa a superação e a resiliência dos produtores diante da tragédia que assolou o Estado. Nossos bancos não mediram esforços para atender todos os portes de agricultores, o que resultou no número expressivo de negócios durante a feira, mostrando a força e o compromisso do governo do Rio Grande do Sul com os empreendedores rurais que trabalham em solo gaúcho", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Banrisul supera R$ 1 bilhão em negócios

O Banrisul fechou a Expointer com R$ 1,05 bilhão em negócios, superando as expectativas, apesar das enchentes e dos desafios enfrentados pelos produtores gaúchos. Do total, R$ 376,6 milhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas via Plano Safra Banrisul 2024/2025, itens de maior demanda durante a feira.

As linhas voltadas à correção e à recuperação dos solos, severamente afetados pelas enchentes, somaram R$ 179,1 milhões. Já o financiamento para armazenagem atingiu R$ 167,4 milhões, refletindo a necessidade de mitigar o déficit de estocagem no Estado, investimento considerado fundamental para agregar valor à produção primária. As linhas voltadas à inovação para empresas fornecedoras de insumos e equipamentos agrícolas também se destacaram, acumulando R$ 145,5 milhões em negócios.

Na 47ª Expointer, houve aumento da demanda pelas linhas do Banrisul voltadas à irrigação, impulsionadas pelos descontos do programa Supera Estiagem, que conta com subsídio do governo do Estado. O Crédito Emergencial Banrisul, voltado ao apoio de pequenos e médios produtores afetados pelas enchentes, totalizou R$ 93,1 milhões. Produtores que tiveram perdas ou danos de pelo menos 30% em sua estrutura produtiva podem acessar condições especiais, com descontos de até R$ 50 mil.

"Os nove dias de evento superaram as expectativas em termos de negócios e público, comprovando a capacidade de superação do nosso povo e simbolizando o retorno da força econômica do Rio Grande do Sul", afirmou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

BRDE registra aumento de 25% em negócios

O BRDE encerrou a 47ª Expointer com R$ 647,65 milhões em operações e novos pedidos de financiamento, um aumento de 25% em relação à edição anterior. Grande parte do montante negociado neste ano foi destinada à modernização e ampliação de unidades de produção e armazenagem de grãos, com cooperativas e agroindústrias demandando R$ 251,5 milhões.

Os financiamentos para obras e instalações somaram R$ 172 milhões, em sua maioria voltados à reconstrução de estruturas danificadas pelas enchentes. O banco também registrou R$ 120 milhões em negócios voltados à inovação, com destaque para projetos de modernização tecnológica e de gestão.

Pela primeira vez, o BRDE firmou contratos com recursos captados por meio das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), além de parcerias com organismos internacionais de fomento. Durante a feira, ainda foram celebradas três contratações simbólicas do programa Em Frente RS, que destina recursos subsidiados pelo Tesouro do Estado para apoiar a retomada de setores afetados pelas enchentes, totalizando até agora R$ 19 milhões em financiamentos.

"A 47ª Expointer se mostrou um marco da reconstrução, refletindo a força e a determinação dos gaúchos, tanto no campo quanto nas cidades", celebrou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Badesul dobra pedidos de financiamento para armazenagem

O Badesul captou mais de R$ 702 milhões em propostas de financiamento na Expointer, superando o desempenho da edição anterior. Ao todo, foram 151 projetos de investimento apresentados, com foco em armazenagem, correção de solos, irrigação, modernização de maquinário e desenvolvimento de produtos e serviços.

“Outra demanda expressiva que já esperávamos foi o crédito para a fertilização e correção de solos, extremamente prejudicados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Recebemos pedidos destinados a esse fim que somaram R$ 97 milhões, enquanto no ano anterior a procura foi de R$ 22,8 milhões”, comparou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

A demanda por investimentos em armazenagem de grãos somou R$ 107 milhões, um crescimento de 102% em relação ao ano anterior. O crédito para correção de solos também registrou aumento expressivo, alcançando R$ 97 milhões, um avanço de mais de 400%. A modernização de maquinários totalizou R$ 149,5 milhões, enquanto os sistemas de irrigação demandaram R$ 38,1 milhões.