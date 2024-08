Expointer aumenta área coberta de seu boulevard com restaurantes e lojas

47ª Expointer Uma das novidades daé a expansão da área coberta da rua Boulevard, ponto que reúne restaurantes e lojas requintadas no Parque de Exposições Assis Brasil. A ideia, inclusive, é que, no ano que vem, toda a extensão da via esteja com o telhado.

A informação é do diretor de eventos do parque, Carlos Eduardo Santana. "Queremos fazer uma grande rua coberta. É uma extensão do Boulevard, fizemos nos mesmos padrões, na mesma altura. No outro ano, tentaremos cobrir do outro lado", afirma.

O espaço foi projetado para que as pessoas tenham um ambiente de convivência para curtir o fim de tarde com aspecto mais bonito. E, também, para períodos de clima instável - algo bastante corriqueiro durante a Expointer.

Novidade foi apresentada pelo diretor de eventos do parque NATHAN LEMOS/JC

"Nos dias de chuva, haverá mais um local para se abrigar", explica Santana. Entre os negócios, o público encontra choperia, lanches, artefatos de parrilla, couro e facas.

A retomada do Rio Grande do Sul, após as enchentes, foi outra motivação para investir na estrutura. "Quisemos dar um ar diferenciado para esta área mais nobre para qualificar a feira", complementa.

Os novos 96 metros cobertos, com cadeiras e mesas, ficam em frente à administração do parque. As coberturas entre os espaços, o antigo e o novo, ainda não se ligam, uma vez que ficam algumas quadras distantes entre si.