Pedidos de empréstimo somaram ao menos R$ 4 bilhões na Expointer

Dos R$ 8,1 bilhões em negócios encaminhados em propostas ou efetivados na 47ª Expointer, metade passaram por sete agentes financeiros, cujos números foram divulgados neste domingo, ao final da mostra. A parceria com o agronegócio no pós-enchentes deu um fôlego de pelo menos R$ 4 bilhões ao setor para investir em diferentes segmentos e pensar as próximas safras.

Esse foi o tamanho das participações do Banrisul, BRDE, Badesul, Sicredi, Santander, Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF) na feira. O número ainda pode crescer. O BB, maior repassador de recursos da feira, informou ter recebido que até as 10h30min de domingo solicitações de financiamento para R$ 1,2 bilhão. Mas projetava ampliar 50% esse montante, embora sem discriminar os segmentos mais demandados.

Um dos ramos, que aliás necessita mesmo de investimentos, é o de estruturas armazenagem e processamento de grãos, que crescem em ritmo muito menor em relação à produtividade das lavouras por todo o País, inclusive no Rio Grande do Sul. Neste ano, foram solicitados R$ 418,9 milhões para ampliar a capacidade de estocagem, somente no BRDE e no Banrisul.

O BRDE deverá emprestar R$ 251,5 milhões para o segmento, volume que corresponde a 39% dos R$ 647,6 milhões em propostas encaminhadas na feira. “Tínhamos uma expectativa por um desempenho próximo ao alcançado em 2023, mas ao longo da semana houve um movimento surpreendente por novas parcerias e segmentos variados”, comentou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, ao lembrar o crescimento de 25% nos negócios em relação à mostra de 2023.

“Além de melhorias nas instalações, muitos dos projetos envolvem a incorporação de novas tecnologias, incluindo fontes alternativas de geração de energia, reforçando a preocupação com a sustentabilidade”, destacou Ranolfo.

Já o Banrisul superou a marca de R$ 1 bilhão em negócios, volume acima da expectativa para este ano, frente aos impactos da enchente e dos desafios enfrentados pelos produtores gaúchos. E os projetos de armazenagem alcançaram R$ 167,4 milhões.

O banco gaúcho também recebeu pedidos para emprestar R$ 376,6 milhões para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, outros R$ 179,1 milhões para correção e recuperação de solos degradados pelas chuvas e R$ 145,5 milhões para linhas de desenvolvimento, destinados à inovação por empresas fornecedoras de insumos e equipamentos para a cadeia do agronegócio, com foco na melhoria e automatização de processos.

E, também, os projetos para instalação de pivôs de irrigação tiveram aumento na demanda, estimulada pelos descontos do programa Supera Estiagem do Governo Estadual. O Banrisul opera diferentes linhas para essa modalidade de empréstimo, como a Proirriga e a Renovagro. Nesta segunda-feira, os pedidos e o montante negociado na Expointer ainda estava sendo apurado pelo banco, que destinou R$ 12,2 bilhões para o Plano Safra 2024/2025 – o maior da história.