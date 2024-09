Unipampa Dom Pedrito promove o 2º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha

O Campus Dom Pedrito sediará, nos dias 11 e 12 de setembro, o 2º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. O evento, que é promovido pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa) em parceria com a prefeitura de Dom Pedrito, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae/RS) e a Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, tem o objetivo de promover a integração de importantes agentes do setor da vitivinicultura brasileira, por meio de palestras, reuniões e assembleias. Durante o Fórum, palestrantes apresentarão e discutirão temas como enoturismo, enogastronomia e oportunidades no mercado brasileiro de vinhos. A Campanha Gaúcha é a segunda maior produtora de uvas e vinhos finos do País – respondendo por quase um terço da produção nacional. Em 2023, entre as vinícolas da Associação, foram colhidos mais de 8 milhões de quilos de uvas, em uma área de aproximadamente 880 hectares.O evento também visa demonstrar o potencial enogastronômico da região, aliando a culinária local aos vinhos elaborados pelos estudantes do Curso de Enologia da Unipampa. O Fórum ainda busca apresentar pesquisas desenvolvidas no Curso de Enologia ao longo de sua história, gerando informações e materiais sobre diversos temas relacionados à viticultura, enologia e agronegócio. E também evidenciar a demanda pela conclusão da obra do Prédio Acadêmico da Enologia. A estrutura terá uma área de 2,1 mil metros quadrados, que deverá abrigar oito laboratórios, vinícola experimental e salas de aulas. “O Prédio Acadêmico da Enologia será um complexo único no Brasil, dedicado aos cursos do Campus Dom Pedrito e, em especial, o Curso de Enologia”, destaca a diretora da Unipampa Campus Dom Pedrito, Nadia dos Santos Bucco. “Passaremos de uma estrutura inacabada, para termos um marco nacional na área de tecnologia e ciência voltadas ao setor do agronegócio e da cadeia produtiva da uva e do vinho brasileiro”, afirma.O impacto estimado será de proporção nacional e internacional, segundo ela. “Pois teremos mais qualidade no ensino, no desenvolvimento de pesquisa para a cadeia vitivinícola e na extensão por meio da prestação de serviço e difusão do conhecimento gerado através das atividades a serem desenvolvidas”, completa. Os recursos, totalizando R$ 6 milhões, foram incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. O primeiro dia de atividades do Fórum inicia às 14h, com uma reunião da Câmara Setorial da Uva e do Vinho. Às 15h haverá a apresentação do Conselho de Planejamento e Gestão da Aplicação de Recursos Financeiros para Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis) com os agentes regionais da Campanha Gaúcha. Às 16h ocorrerá a apresentação da Frente Parlamentar da Fruticultura e Vitivinicultura da Assembleia Legislativa do RS, que foi criada em 2015 e é presidida pelo deputado estadual Elton Weber.A abertura oficial será realizada às 9h, no dia 12 de setembro, e contará com a participação especial em vídeo do apresentador Galvão Bueno e do empresário Luiz Eduardo Batalha, proprietário do Azeite Batalha, de Candiota e Pinheiro Machado, que é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil. Às 10h30min haverá a apresentação da Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, que é coordenada pelo deputado federal Afonso Hamm. Às 11h30min, o chef de cozinha e empresário Rodrigo Bellora, fará a palestra “Turismo, gastronomia e valorização dos produtos locais”. Às 15h, Elis Silva, do Sebrae-RS, e Cátia de Melo, da Giordani Turismo, farão a palestra “Oportunidades do enoturismo na Campanha Gaúcha e o case Trem do Pampa”. Às 15h30min, o assessor técnico em agropecuária Leandro Venturin, falará sobre o tema “Panorama nacional e internacional da viticultura orgânica”. Às 16h, serão apresentadas linhas de crédito apresentadas pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) Já às 16h30min, ocorrerá o Circuito de apresentações de trabalhos desenvolvidos pelo Curso de Enologia da Unipampa. O encerramento da programação será às 17h30min, com visita ao vinhedo experimental da Unipampa “Sunset nas vinhas”.