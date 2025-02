Vinícolas familiares do RS apostam na produção de vinhos finos

Das 537 vinícolas do Rio Grande do Sul, espalhadas pela Serra, Campanha e Campos de Cima da Serra, 25% se dedicam exclusivamente à produção de vinhos finos. São 135 estabelecimentos que escolheram enveredar por um segmento em expansão desde o final da década de 1990. E agora, graças ao desenvolvimento da vitivinicultura, produzem rótulos de alta qualidade e participam de um disputadíssimo mercado. Afinal, 90% dos vinhos finos e espumantes consumidos no Estado saem dos parreirais das vinícolas Salton, Chandon, Miolo, Casa Valduga e Aurora e de seus associados. Pequenas e médias empresas lutam, portanto, em uma fatia de 10% para fazer com que seus produtos cheguem aos olhos e conquistem o paladar dos consumidores. LEIA MAIS: Campanha gaúcha busca crescer na produção de vinhos “São diferentes estratégias para alcançar visibilidade e posicionamento nesse mercado. Mas uma característica comum entre esse segmento, especialmente entre os pequenos empreendimentos familiares, é a venda direta e a distância das prateleiras de grandes redes de supermercados. O risco de se tornar refém de um único cliente, que absorva toda a produção, pode levar à quebra da empresa”, analisa Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e diretor da Vinícola Don Giovani, em Pinto Bandeira. Um dos requisitos para permanecer no mercado é o que ele chama de maturidade empresarial. Dependente do ciclo da fruta e de circunstâncias climáticas que interferem na performance a cada safra, esses negócios precisam equalizar produção e demanda para projetar a busca de novos mercados. “Pequenas e médias empresas dificilmente irão crescer. Precisariam ampliar a capacidade de recebimento e estocagem de uvas, bem como a produção. A Don Giovani, que é média, não quer crescer. E outras também não. Preferimos manter nosso perfil, qualidade e posicionamento já consolidados”, acrescenta Panizzi. A introdução de novas variedades e o desenvolvimento de clones mais resistentes à escassez hídrica são algumas ferramentas que sustentam a produção diferenciada desses empreendimentos, cujos vinhos podem alcançar preços bastante superiores à média dos rótulos nacionais. Exemplo disso é a Quinta Barroca da Tília, localizada no distrito de Águas Claras, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. São quatro hectares de vinhedos – 2,5 hectares em produção, onde 36 variedades de uvas são produzidas e combinadas em uma alquimia cheia de rigor. O negócio surgiu em 2010, conduzido pelo casal de agrônomos Eduardo Giovannini e Simone Gonçalves Teixeira Giovannini. Apoiados ainda pela filha Maria Vitória e o genro Daniel Martuscelli, eles têm 30 rótulos no catálogo disponível na internet. A vinícola aposta em uvas pouco usadas no RS, como Vermentino, Caladoc, Petit Monseng e Mouvèdre, essa última encontrada apenas nas terras da empresa. E dá destaque para a Nebbiolo, presente em diversos vinhos da família. “Colhemos, em média, cerca de 20 mil quilos de uva a cada safra. Um processo manual, cuidadoso e com ênfase na seleção. Todas as uvas são lavadas”, diz Givannini. Uvas limpas têm pouca acidez volátil e resultam em um vinho com o gosto e o cheiro da fruta, sem interferência de resíduos. E, depois de armazenadas nas câmaras frias, ocorre a produção dos vinhos da Barroca da Tília, às vezes misturando uvas diferentes já na fermentação, com temperatura controlada, também fazem a diferença no resultado final. Entre os destaques da vinícola está o Kalani 2013, um vinho tinto produzido com 70% de uvas brancas e que mistura seis variedades. Encorpado e equilibrado, foi maturado em barricas de carvalho francês novas durante 12 meses e envelhecido em garrafa por seis anos. É um vinho pronto para consumo, mas com boa capacidade de guarda, fazendo jus ao preço top do catálogo. Mas há também o Muros Velhos 2021, feito 100% com uvas Mouvèdre, e cuja recomendação é para ser consumido após pelo menos cinco anos na garrafa, ou seja, a partir de 2026. E o Caos Calmo 2021, com 180 dias de maturação em carvalho francês novo, encorpado, com bom equilíbrio e taninos clássicos de Nebbiolo. Pronto para consumo ou para tempo de guarda superior a 10 anos. “Mas é difícil atuar nesse segmento de vinhos finos, em que há muita concorrência aqui e também produtos de outros países. Definimos um modelo e seguimos nele, agora com mais naturalidade, depois de quitar o financiamento para a estruturação da indústria. Temos um volume de produção que nos dá equilíbrio e permite que trabalhemos nossos vinhos na venda online, em uma loja parceira e dois restaurantes, apenas”, conta o agrônomo, que também é professor no curso superior de Tecnologia em Vitivicultura e Enologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Desafio do setor é aumentar consumo per capita de vinhos no País

Diferentes variedades de uvas e modernas tecnologias são ferramentas para o surgimento de vinhos de alta qualidade MARIA VITÓRIA GIOVANNINI/DIVULGAÇÃO/JC