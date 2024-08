Canola apresenta desenvolvimento satisfatório no RS, aponta Emater

A recorrência de dias ensolarados favoreceu o desenvolvimento das lavouras de canola nas principais regiões produtoras do Estado, conforme Informativo Conjuntural divulgado na última quinta-feira (1°) pela Emater/RS-Ascar. As condições climáticas geraram, inclusive, a recuperação parcial de áreas que apresentavam desenvolvimento aquém do esperado.



Entre outros pontos, o comunicado diz que na região de Santa Rosa, em razão dos diferentes períodos de semeadura, "diversas lavouras apresentam falhas na germinação, o que tem reduzido o estande". Por outro lado, é acrescentado que as áreas semeadas a partir do início de junho mostram população adequada de plantas, alto vigor, boa sanidade e desenvolvimento geral satisfatório, o que gera expectativas de boa produtividade.



O assistente técnico em culturas da Emater/RS, Alencar Rugeri, explica que, agora, após instaladas as lavouras, as condições climáticas ditarão os resultados para os produtores de canola. "Há um percurso de 140 dias em que as questões climáticas determinarão o tamanho da safra deste ano, se será favorável ou não", pontua.



A estimativa inicial é de produtividade média de 1.679 kg de canola por hectare, cultivada em 134.975 hectares no Estado.



O informativo da Emater/RS cita ainda que insuficiência de chuvas tem gerado preocupações entre os produtores de canola na Fronteira Oeste. Em São Gabriel, apenas 2% da área plantada de 2,5 mil hectares está em fase de floração. Em Manoel Viana, cerca de 10% dos 5 mil hectares cultivados estão em floração.



"Muitas lavouras ainda se encontram na fase de desenvolvimento inicial em função do atraso no plantio, causado pelo excesso de umidade no solo durante o mês de junho", diz o comunicado.



Rugeri diz que as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre exigiram mais dos produtores pela perda de solo e de nutrientes. Porém, avalia que quem planta canola, em geral, possui um sistema de produção mais estratégico e organizado, bem como estão localizados em regiões que sofreram menos com as enchentes observadas no Estado a partir do fim de abril.

Dias ensolarados favorecem outras culturas no Estado

Ainda conforme o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, a predominância de dias ensolarados e temperaturas amenas favoreceram o incremento na área semeada com trigo, considerada, no momento, tecnicamente concluída.



De maneira geral, segundo a análise, as lavouras estão apresentando desenvolvimento adequado, o que pode ser atribuído principalmente ao aumento da insolação nas duas últimas semanas. A área cultivada de trigo, conforme dados da Emater/RS-Ascar, é de 1.312.488 hectares, e a produtividade prevista de 3.100 kg/ha.



O clima também contribuiu para a recuperação das lavouras de aveia branca. Porém, segundo o informativo, a cultura ainda necessita de mais tempo para uma recuperação completa. A Emater/RS-Ascar estima área cultivada de 365.590 hectares, e a produtividade está projetada em 2.402 kg/ha.



A semeadura da cevada, por sua vez, está concluída, informa o comunicado. Sobre essa cultura, o informativo diz que apesar das condições climáticas prejudiciais no início do desenvolvimento da cevada, as lavouras foram beneficiadas, na segunda quinzena de julho, pelo tempo favorável, caracterizado por períodos de sol e chuvas pontuais, o que tem permitido a manutenção do potencial produtivo. A projeção de cultivo é de 34.429 hectares, e a produtividade de 3.245 kg/ha.