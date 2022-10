Emater projeta 5,7 milhões de toneladas na safra de inverno

A safra de inverno 2022 do Rio Grande do Sul deverá ser de 5,7 milhões de toneladas. O volume é 27,4% maior do que o registrado no período anterior, reunindo as culturas de trigo, aveia branca, canola e cevada.

Os dados, divulgados nesta terça-feira pela Emater, foram coletados na segunda quinzena de setembro em 358 municípios produtores de trigo, 200 de aveia branca grãos, 101 municípios que produzem canola e 75, cevada. Esse aumento da produção de grãos de inverno é resultado da ampliação em 15,3% na área cultivada no Estado, mas também do planejamento e da adoção de tecnologias para a atual safra.

O relatório foi elaborado pelo Núcleo de Informações e Análises (NIA) da Gerência de Planejamento (GPL) da Emater/RS-Ascar, e pode ser acessado no link www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/safra/safraTabela_11102022.pdf

De acordo com o levantamento, o trigo, principal cultura de inverno, terá uma produção de 4,6 milhões de toneladas, o que representa uma variação de 32% acima da safra 2021, de 3,5 milhões de toneladas. A área cultivada com o cereal também aumentou e atinge 1,4 milhão de hectares, 18,6% a mais do que a safra anterior, que teve 1,2 milhão de hectares semeados com a cultura. Para esta safra 2022, a produtividade do cereal também será maior, chegando a 3,2 mil quilos por hectare.

A aveia branca grãos deverá ter uma produção de 868,7 mil toneladas, 7,3% a mais do que na safra anterior, em uma área de 350,6 mil hectares, 2% superior ao inverno de 2021. A produtividade média esperada é de 2,4 mil quilos por hectare, 5,1% maior do que o rendimento obtido na safra passada.

A cultura da canola deve atingir uma produção de 87,5 mil toneladas, 59,7% a mais do que na safra anterior, que foi de 54,7 mil toneladas. Para esta safra, a área cultivada aumentou em 40,4%, de 38 mil hectares para 53,4 mil hectares. A produtividade esperada também cresceu e deverá ser de 1,6 mil quilos por hectare, 13,2% a mais do que a anterior, de 1,4 mil quilos por hectare.

A cevada também apresentou incremento de área nesta safra, segundo levantamento da Emater, que projeta uma produção de 121,2 mil toneladas, 9,2% maior. A área, projetada em 37,4 mil hectares, subiu 2,8%, se comparada com a da safra anterior, o que resulta numa expectativa de produtividade de 3,2 mil quilos por hectare, 6,2% maior do que a obtida no ano passado.