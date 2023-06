Governo federal abre crédito de R$ 200 milhões para combater gripe aviária

Agência Brasil

Medida provisória publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial da União abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária para ações de enfrentamento à influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1), também chamada de gripe aviária. • LEIA TAMBÉM: RS reforça comunicação para blindar avicultura da influenza aviária • LEIA TAMBÉM: Portaria do Mapa reacende demanda por mudança no código sanitário Segundo o Ministério da Agricultura, com o estado de emergência zoossanitária em vigor no País e a confirmação de casos da doença em aves silvestres em pelo menos quatro estados, as ações de controle e contenção serão intensificadas. No Rio Grande do Sul, a Estação Ecológica do Taim foi fechada após a confirmação de casos de influenza aviária em aves silvestres. • LEIA TAMBÉM: Gripe aviária pode contaminar as pessoas; primeiros casos já ocorreram • LEIA TAMBÉM: OMS confirma primeira morte por gripe aviária no mundo O crédito para o combate à gripe aviária será aplicado no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa). Entre as ações previstas estão a rápida identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. "Para isso, as equipes técnicas poderão contar com reforço para as ações pontuais in loco", destacou o comunicado do Mapa.