Brasil entra em emergência zoosanitária contra influenza aviária

Após a confirmação do oitavo caso de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) em aves silvestres no Brasil – sete no Espírito Santo e uma no Rio de janeiro –, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou nesta segunda-feira estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, na Portaria nº 587.

O ato vale por 180 dias e, de acordo com o órgão, é mais uma medida adotada para evitar que a doença chegue à produção de aves de subsistência e comercial, bem como para preservar a fauna e a saúde humana. A portaria também prorroga, por tempo indeterminado, a vigência da suspensão de realização de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves e a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior, em estabelecimentos registrados no Mapa. A medida se aplica a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades.

A declaração possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios, organizações governamentais federal, estaduais e municipais e não governamentais. “Todo esse processo é para assegurar a força de trabalho, logística, recursos financeiros e materiais tecnológicos necessário para executar as ações de emergência visando a não propagação da doença”, explica o ministro Carlos Fávaro.

A decisão foi anunciada porque três novos casos suspeitos identificados em território capixaba, que estavam sendo investigados desde a semana passada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), foram confirmados. Os diagnósticos confirmados ocorreram em aves silvestres das espécies Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando), Sula leucogaster (atobá-pardo) e Thalasseus maximus (trinta-réis real).



O Mapa segue alertando a população que não recolham as aves que encontrarem doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe.

Não há mudanças no status brasileiro de livre da enfermidade perante a Organização Mundial de Saúde Animal, por não haver registro na produção comercial.



Também na segunda-feira, a Secretaria de Defesa Agropecuária se articulou para instalar o Centro de Operações de Emergência (COE) para coordenação, planejamento, avaliação e controle das ações nacionais referente a influenza aviária. O grupo será responsável pela coordenação das ações de prevenção, vigilância e cuidado com saúde pública, bem como a articulação das informações entre outros ministérios, órgãos, agências estaduais e setor privado.

A diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Rosane Collares, explica que a declaração de emergência faz parte do protocolo a ser seguido pelos países signatários da Omsa. Apesar de o Código Sanitário de Animais Terrestres da entidade mundial ter sido flexibilizado depois que o vírus se espalhou pelo mundo e obrigou a matança de milhões de aves, reduzindo a oferta mundial de produtos avícolas, a preocupação é grande com a possibilidade de a doença chegar às granjas comerciais.

O receio é de que, pelo aumento do número de casos em regiões não tradicionais na atividade, a cadeia avícola, que concentra 70% da produção nos três estados do Sul, acabe sendo afetada. “Se houver um caso em uma granja no Acre, por exemplo, interrompem-se as exportações automaticamente. E a partir daí passam a valer os acordos bilaterais entre o Brasil e os países importadores. Por isso há um movimento pela revisão do código sanitário para proteger comercialmente a Região Sul frente a ocorrências em áreas que não impõem qualquer risco à atividade no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná”, observa Rosane.



ABPA diz que medida já estava prevista

Procurada, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) respondeu por meio de nota que a portaria do Mapa é uma medida “já prevista e amplamente discutida pelo Ministério com o setor produtivo, cujo único propósito é a desburocratização de processos para ganhar maior agilidade nas ações de monitoramento e eventuais necessidades de ações de mitigação”.

Tal decisão, diz a nota da entidade, reforça a transparência e o papel estratégico de liderança do Ministério da Agricultura nesse processo “que, até aqui, se restringe a monitoramento de ocorrências em aves silvestres no território nacional. Não há mudanças no status brasileiro de livre da enfermidade perante a Organização Mundial de Saúde Animal, exatamente por não haver qualquer registro da enfermidade na produção comercial”, conclui a ABPA.