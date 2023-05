RS reforça comunicação para blindar avicultura da influenza aviária

Informação, orientação e educação estão no pacote de apostas do Rio Grande do Sul para potencializar as ações de prevenção da cadeia comercial da avicultura contra a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1). Juntos, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) reuniram veículos de imprensa para falar sobre as medidas preventivas e de enfrentamento à doença.

O titular da Seapi, Giovani Feltes, exaltou o controle rígido desenvolvido na parceria. Mas destacou que o momento é de atenção máxima por conta do avanço do vírus no Continente e a identificação de três casos em aves silvestres no Espírito Santo. "A situação atual coloca todos os atores em alerta e impõe a adoção de medidas de robustez no sistema de biossegurança. Felizmente, nossa estrutura tem funcionado muito bem, e o episódio do surgimento de um caso isolado de Doença de Aujeszky em suínos, no início do ano, foi um bom exemplo de que estamos atuando bem".

A diretora do Departamento de Defesa Animal da secretaria, Rosane Collares, fez uma apresentação sobre a ação do vírus pelo mundo e a presença no continente americano, tendo sido registrada já em 16 países, alguns deles com forte impacto econômico por ter chegado a plantéis comerciais. Segundo ela, o trabalho das equipes de vigilância no campo é permanente e rigoroso. Mas a capacitação de profissionais de diferentes áreas para identificação de aves com suspeita da doença e orientação à população também vêm sendo feita.

A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos. A preocupação é no sentido de impedir que um gesto leigo acabe por levar a doença, altamente contagiosa entre as aves, especialmente as aquáticas, ingresse nos plantéis ou infecte os humanos. Por isso, a orientação é não tocar ou recolher aves doentes ou mortas, pois o vírus fica presente em fezes e secreções respiratórias desses animais.

Considerada questão de soberania para o Brasil, a avicultura está presente em 239 mil propriedades rurais gaúchas registradas na Seapi. Comercialmente, são mais de 4,5 mil aviários para terminação de aves de corte, além de 376 propriedades que se dedicam à reprodução e 291 à postura de ovos.

Ações conjuntas com a Emater, a Embrapa, as Federações das Associações de Municípios (Famurs) e dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), entre outras entidades, além de diversos fóruns de debates e confecção de material educativo amplificam o esforço de proteção ao sistema. "Impedir a entrada do vírus no Rio Grande do Sul é impossível. Mas é nossa atribuição a detecção precoce de casos suspeitos e ações rápidas para isolar o entorno e resguardar a cadeia. Essa é a chave do êxito de programas sanitários", diz Rosane.