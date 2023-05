Exportadores de aves e suínos projetam US$ 260 milhões após SIAL China

Mais de US$ 48 milhões em negócios de exportações de carne de aves e de suínos do Brasil foram fechados durante a SIAL China. O evento, um dos mais importantes do setor de alimentos da Ásia , que ocorreu entre os dias 18 e 20 de maio em Xangai. A partir das negociações estabelecidas no encontro, a expectativa dos exportadores é que as vendas se aproximem de US$ 260 milhões nos próximos 12 meses.

A cifra foi levantada junto a empresas que participaram da ação promovida pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Também foram promovidas ações de imagens e de promoção setorial, com a distribuição de materiais físicos e virtuais, direcionados ao portal das marcas setoriais Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Duck. Durante o evento, os representantes do setor também participaram de encontros com stakeholders locais e autoridades do governo chinês, reforçando laços e ampliando parcerias.

Liderando a ação, o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua, também foi palestrante na programação de palestras paralela ao evento. Em suas apresentações, o representante da ABPA destacou os atributos do setor produtivo brasileiro, especialmente em relação à qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade.

"O resultado em negócios reflete uma parte do sucesso da participação na SIAL China. Foi uma grande ação de imagem internacional, com apresentações e o reforço de uma parceria que já se tornou tradicional para as duas nações", avalia Rua.