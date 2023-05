Produtos de aves e suínos buscam ampliar mercados em feira no Canadá

Exportadores de aves e de suínos do Brasil participarão, de 9 a 11 de maio, da SIAL, uma das maiores feiras de bebidas e alimentos do mundo, que será realizada em Toronto, no Canadá. A missão é liderada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Para repetir o sucesso da edição anterior do evento, a ABPA contará com um espaço exclusivo, onde serão realizadas ações de imagem e de promoção de negócios. As agroindústrias Aurora Alimentos, BRF, Pamplona Alimentos, Seara Alimentos e Somave Alimentos já confirmaram participação no espaço.

Além de encontros de negócios com importadores e potenciais clientes, a ABPA realizará uma série de ações focadas na valorização da imagem dos setores brasileiros, como a distribuição de materiais promocionais físicos e virtuais, que remetem ao hotsite das marcas setoriais Brazilian Chicken e Brazilian Pork.

"O mercado canadense tem reforçado a demanda por produtos brasileiros, seja com uma alta de quase 50% nas compras de carne de frango ou com o início das vendas de carne suína, cujas primeiras tratativas ocorreram exatamente na edição passada do evento. Neste contexto, há boas expectativas quanto aos resultados que serão gerados na edição deste ano, quando também reforçaremos nossos laços com os stakeholders locais", analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O Canadá é um tradicional importador da carne de frango do Brasil. Apenas no 1° trimestre de 2023, o país importou 4 mil toneladas, volume 43% superior ao registrado no mesmo período do ano passado - gerando uma receita de US$ 13,6 milhões para o Brasil.

Recentemente, o país da América do Norte abriu o seu mercado para a carne suína brasileira. Os primeiros embarques foram registrados em março, totalizando 275 toneladas.