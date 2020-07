A Lei Geral de Proteção de Dados e o uso da internet

No Brasil, espera-se que a lei sobre as notícias falsas e seu impedimento seja, segundo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), trabalho dos provedores e não de instâncias judiciárias, muito menos do próprio STF, como alguns querem. Com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para regulamentar responsabilidades e o uso de dados na internet, a situação ficará normatizada. Já o inquérito das fake news não deve investigar críticas à Corte, mas sim uma máquina de desinformação, que usa robôs e perfis falsos para desacreditar instituições democráticas.