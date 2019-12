Morte de um professor e escritor

Por causa do Face, descobri uma professora que tive na faculdade de Letras Inglês na Universidade La Salle, de Canoas, Valéria Brisolara, e ela me avisou da morte do professor doutor e escritor Cícero Galeno Lopes, paraninfo da minha turma de professores de Inglês, Português e Literatura, isso no longínquo janeiro de 1999. E logo me veio à mente uma frase que o culto professor nos falou no seu discurso de paraninfo: que, durante anos e até aquele momento, nunca um estudante do La Salle tinha conseguido ingressar num mestrado de Letras na UFRGS, mas aquela turma contava com o primeiro. Chorei um oceano de lágrimas por isso.