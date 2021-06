Dnit entrega obras em trechos da BR-392, em Santa Maria, e BR-287, em Jaguari

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) concluiu dois importantes serviços para a região central do Rio Grande do Sul no mês de maio. As intervenções, realizadas na BR-287, em Jaguari, e na BR-392, em Santa Maria, somam R$ 5,4 milhões em investimento. As obras fazem parte de um conjunto de ações que a autarquia executa para melhorar a trafegabilidade e a segurança dos usuários nas rodovias federais da região.

Em Jaguari, a partir do km 356,6 da BR-287, na subida da Serra em direção ao município de Santiago, o DNIT implantou uma terceira faixa, com extensão de 2,3 quilômetros. A obra englobou serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação e sinalização. O trecho era considerado de alto risco para acidentes devido ao traçado sinuoso, ao elevado número de caminhões e à ausência de pontos de ultrapassagem segura.

Já no acesso ao município de Santa Maria, pela BR-392/RS, entre os bairros Tomazzetti e Lorenzi, o Dnit construiu um trevo que conecta as ruas Cesar Trevisan, José Sangoi, Adelmo Genro Filho e das Crianças. A obra foi complementada com a implantação de uma terceira faixa que segue até a interligação com a duplicação da BR-287 e 158, projeto em execução conhecido como Travessia Urbana de Santa Maria. Também foram realizados serviços de drenagem pluvial, terraplenagem, passeio público e sinalização.

As obras entregues no mês passado fazem parte de um pacote da autarquia federal na região. Em março deste ano, foi concluída na região outras duas interseções, uma na BR-158, no acesso ao Hospital Regional de Santa Maria, e outra na BR-392, na saída para São Sepé.