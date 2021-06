Espetáculo celebra a força dos cortejos artísticos na beira da praia

Para celebrar a história dos povos originários, a memória das deusas e entidades, as forças da natureza contidas dentro dos oceanos, o espetáculo de dança Cortejo ao mar será apresentado neste sábado (5), na beira da praia, em Rondinha, Capão da Canoa e Tramandaí. Outra apresentação ocorre em 26 de junho na praia do Cassino, no Litoral Sul.

Respeitando os protocolos de segurança vigentes em função da pandemia da Covid-19, o cortejo é dirigido por Marsal Rodrigues e tem financiamento da Lei Aldir Blanc. A montagem traz para a cena o resultado de meses de trabalho com a inspiração potente do mar e seus deuses, mistérios, profundidade e perigos, a ancestralidade dos cortejos no mar, oferendas, fé e esperança.

O resultado final, ou seja, a encenação propriamente dita, é fruto do trabalho de pesquisa e ensaio individual de cada ator/bailarino que, ao longo do processo trocaram impressões, suas histórias, seus arquétipos e personagens. Durante o andamento do projeto, foram gravadas cenas, performances dos atores em suas casas e os bastidores que formam o espetáculo - essas gravações estão no vídeo veiculado nas redes do projeto.

Não é a primeira vez que Marsal propõe um trabalho nesse formato. Faz 20 anos que trabalha com experimentos em rede e a distância. Com prêmios nacionais e internacionais, realizou o primeiro espetáculo Lá e cá em dois locais de forma simultânea formando um único trabalho. Na sequência, veio o #Tapiocatouch, que estreou na Alemanha onde o grupo encontrou-se pela primeira para apresentar e que depois percorreu o Brasil em excursão.

Como produtor, diretor e criador do projeto, Marsal vem desenvolvendo essas metodologias de trabalho por meio de redes e assim congregando pessoas das mais diferentes trajetórias e vertentes artísticas. "Cada um neste projeto é impar, tem seu histórico, e se torna de extrema importância na construção deste movimento", afirma.