RS recusa planos e regiões em alerta terão de aperfeiçoar ações de combate à Covid

Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria sistema 3As de monitoramento As regiões de, que receberam alerta do governo gaúcho noda pandemia na semana passada, receberam devolutiva do Estado e deverão aperfeiçoar os planos de controle ao avanço da Covid-19.

Saiba mais: entenda como funciona o novo modelo de monitoramento da pandemia no RS

Para o GT Saúde e o GT Protocolos, as medidas apresentadas ainda podem ser aprimoradas para melhor se adequarem ao momento de piora do cenário da pandemia de Covid-19 e, também, mais detalhadas, a fim de que seja possível fazer projeções. As regiões receberam sugestões de ações enviadas pelos técnicos que podem ser adotadas.

A equipe técnica se dividiu em “padrinhos” de cada região para facilitar a avaliação detalhada dos planos. A partir de segunda (7), serão realizadas reuniões separadas entre os coordenadores regionais e seus padrinhos para analisar os planos com atendimento individualizado a cada região.