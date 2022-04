Resumo da semana: demolição Anfiteatro Pôr do Sol, epidemia de dengue e emergências pediátricas lotadas

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: resumo das notícias da semana em 1 minuto

Anfiteatro Pôr do Sol, no trecho 2 da Orla do Guaíba, será demolido para a revitalização da área . Dois consórcios disputam a concessão do trecho. Inaugurado em 2000, o Anfiteatro Pôr do Sol já foi palco de diversos shows e eventos, inclusive as fanfests durante a Copa de 2014, e desde 2019 não recebe nenhum evento.

dengue atinge nível crítico com alta histórica em Porto Alegre Epidemia de. Os casos da doença são registrados em todas as regiões da cidade, com prevalência para os distritos sanitários Leste e Centro-Sul.

emergências pediátricas estão superlotadas na Capital Ainda na saúde,

Fórum da Liberdade Festival Internacional de Balonismo em Torres Semana foi marcada peloem Porto Alegre e pelo retorno doapós dois anos.